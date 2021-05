Hannover

„Wir sind ein Teil von Linden, und Linden ist ein Teil von uns“. Mit diesem Slogan hat der Lindenblatt-Grill-Garten auf der Limmerstraße rund sieben Jahre lang für sich geworben. Damit ist jetzt Schluss. Inhaber Ferdi Simsek (40), schließt das beliebte Restaurant, das seine Gäste mit Steaks, Burgern und Drinks versorgte und dabei stets auf hochwertiges Fleisch und regionale Produkte setzte.

Erst Mitte vergangenen Jahres wagten Ferdi Simsek und sein Küchenchef Benjamin Busmann mit ihrem Edelsteakhouse in der Altstadt einen Neustart. Quelle: Katrin Kutter

Aber das Ende des Lindener Restaurants soll zugleich einen Neuanfang an anderer Stelle markieren. Simsek will bereits am 1. Juli ein neues Restaurant mit dem Namen Lokal Vier mitten in der Innenstadt im Tiedthof eröffnen. Dort, in den Räumen, in denen früher das Besitos ansässig war, hatten zuletzt die Inhaber der Restaurantkette Francesca & Fratelli eine Niederlassung. Sie werden nach Angaben von Inhaberin Francesca Elveren-Pagano nun in den Räumlichkeiten des Lindenblatts an der Limmerstraße bald eine neue Filiale mit ihrer mediterranen Küche eröffnen. Simsek dagegen hatte erst im Juli vergangenen Jahres in der hannoverschen Altstadt mit dem Edelsteakhouse Lindenblatt-800 Grad in der Schuhstraße einen Neustart gewagt. In der Zeit vor dem erneuten Lockdown sei man damit „sehr erfolgreich“ gewesen, sagt der Gastronom. Im Februar 2021 war der frühere Restaurantleiter des Burgwedeler Feinschmeckerrestaurant Ole Deele, Oliver Fabris, als Gastgeber und Sommelier im Steakhouse dazugestoßen. Daneben betreibt Simsek noch die Lindenblatt-Burger-Bar an der Nikolaistraße.

Francesca Pagano und ihr Ehemann Kadir Elveren eröffnen eine weitere Francesca & Fratelli-Niederlassung an der Limmerstraße. Quelle: Ilona Hottmann

Lokal Vier an der Goseriede hat 150 Plätze

Simseks neuestes Projekt, das Lokal Vier, trägt seinen Namen schlicht, weil es der vierte Laden Simseks in Hannover ist und an der Goseriede 4 liegt. Es folgt einem anderen Konzept als die bisherigen Lindenblatt-Läden. Nicht mehr nur Fleischprodukte stehen im Mittelpunkt. Ein modernes Frühstück, Bowls und vegetarische Gerichte zum Mittag sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag soll es dort geben. Abends lockt eine Bar mit Cocktails, es gibt feine Häppchen zu essen. Das Lokal Vier mit seinen rund 150 Innen- und Außenplätzen soll – so Simsek – ein Rückzugsort in der Innenstadt werden.

Aus für Grill-Garten war nicht pandemiebedingt

Ursache für das endgültige Aus des Lindenblatt-Grill-Garten, der pandemiebedingt schon eine Weile geschlossen hatte, soll nicht die Corona-Pandemie gewesen sein. Mit dem Restaurant an der Limmerstraße habe er seine Marke Lindenblatt zwar aufgebaut, sagt der 40-jährige Simsek. Aber mit seinen nur rund 50 Innenplätzen sei das Lokal mittlerweile zu klein – vor allem, weil das Konzept hochwertige, frische Produkte zu verwerten, viel personalintensiver sei als eine schnelle Küche. Das rechne sich auf Dauer nicht. Gleich vier Restaurants in der Pandemie zu betreiben sei ihm ebenfalls zu viel gewesen. „Mein Herz schlägt für Linden, aber unternehmerisch musste ich die schwere Entscheidung treffen und schließen“, sagt Simsek.

Von Jutta Rinas