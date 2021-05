Das Lindenblatt an der Limmerstraße in Hannover-Linden schließt. Betreiber Ferdi Simsek eröffnet jedoch bereits am 1. Juli im Tiedthof an der Goseriede ein neues Restaurant, das Lokal Vier. In die Räume in Linden zieht eine Filiale der Pizzamanufaktur Francesca & Fratelli – die wiederum aus dem Tiedthof ausgezogen ist.