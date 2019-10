Hannover

Frische Nudeln, exotische Saucen und knackige Salate – in der Oststadt wartet ein neues Restaurant mit diversen Pasta-Gerichten auf. Die Nudel-Kette Tellys hat am Dienstag im Volgersweg ihre hannoversche Filiale eröffnet. Zu Besuch kam auch der Spitzenkoch und TV-Restaurantkritiker Christian Rach. Er hat für Tellys sämtliche Rezepte kreiert. „ Rach hat viel Aufmerksamkeit erregt und mit den Leuten geklönt“, erzählt Restaurant-Inhaber Linus Aue. Die neue hannoversche Filiale ist bereits die sechste Niederlassung von Tellys in Deutschland, eine weitere Eröffnung ist in Berlin geplant.

240 verschiedene Nudel-Gerichte

Zum Konzept der Pasta-Kette gehört, dass sich Besucher ihre Gerichte zusammenstellen können. „Wir haben 240 verschiedene Kombinationen aus Nudeln, Soßen und Toppings“, sagt Aue. Die Nudeln seien alle frisch und in ein paar Minuten zubereitet. Daher müssten Kunden auch nicht lange auf ihr Essen warten. „Zudem bieten wir ein große Auswahl von Salaten“, sagt der Restaurantinhaber.

Lesen Sie mehr:

Das sind die 11 besten Restaurants in Hannover

Von Andreas Schinkel