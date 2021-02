Hannover

Es war immer ein Ort, an dem die Zeit stehengeblieben zu sein schien. Wer die Gaststätte Rackebrandt in Linden-Mitte betrat, fühlte sich unwillkürlich um Jahrzehnte zurückversetzt. Dunkle Holzvertäfelungen, eine massive Theke mit gedrechselten Verzierungen, gut gepolsterte Eckbänke, bunte Vereinswimpel an der Wand und brutzelnde Bratkartoffeln auf dem Herd. Das typische Ambiente eines Lindener Arbeiterlokals haben Horst Donner und seine Tochter Andrea mit großer Ausdauer konserviert.

Die beiden führten die Schank- und Speisewirtschaft – so steht es in altdeutschen Lettern über der Tür – gemeinsam in dritter und vierter Generation. Nun ist auch für sie in gewisser Weise die Zeit stehengeblieben: Das Traditionslokal, seit 95 Jahren im Familienbesitz, wird nach dem Ende des Corona-Lockdowns nicht wieder öffnen.

„Corona ist eine Schraube ohne Ende“

„Es ist der wirtschaftlichen Situation geschuldet“, sagt Horst Donner nüchtern. Er sagt auch: „Es ist viel Trauer dabei.“ Ohne die finanziellen Einbußen in der Pandemie, das stellt er klar, hätten er und seine Tochter sich nicht dazu entschieden, das Lokal jetzt aufzugeben. „Corona ist eine Schraube ohne Ende.“ Mit dem Gedanken, den Betrieb an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin abzugeben, hatte sich der inzwischen 68-Jährige zwar schon länger getragen. Doch es fand sich niemand, der die riesigen Gasträume samt großem Saal und zwei Kegelbahnen übernehmen wollte.

So blieb Donner weiter dabei. Servierte Sauerfleisch, Gulaschsuppe und Grünkohl, zapfte Bier und versorgte auf seine ruhige, unaufdringliche Art die vielen Stammgäste. Die Mitglieder etlicher alteingesessener Lindener Vereine waren darunter – Schützengesellschaften, Chöre und natürlich Kegelclubs. Den längsten Atem hatte der 1877 gegründete Arbeitergesangsverein Teutonia, der seit 1927 regelmäßig bei Rackebrandt den Ton angab. Auch die noch aktiven Sangesbrüder müssen sich nun eine neue Bleibe suchen. Verabschiedet hat sich Donner schon von ihnen und den anderen gern gesehenen Gästen. In aller Stille, hinter den Kulissen des Lockdowns. „Sie wurden frühzeitig informiert“, sagt er. Ebenso wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, von denen einige – wie Chefköchin Eva – die Firmengeschichte auf ihre Weise geprägt haben.

Treffpunkt mit Tradition: Der Teutonia-Chor feierte seinen 140. Geburtstag im Jahr 2017 bei Rackebrandt. Bereits seit 1927 erprobte der Verein dort seine Sangeskünste. Quelle: Samantha Franson

Donner ist kein Mann der großen Worte. Ein kurzes Gespräch am Telefon muss reichen, um die Dinge zu erklären und das zu sagen, was eben gesagt werden muss. Kein aktuelles Foto, bitte. Und auch kein historisch-sentimentaler Exkurs in die Vergangenheit. „Ich bin leise gekommen und werde noch leiser gehen.“ Dabei hätte er eine Menge zu erzählen.

„Bitte kein aktuelles Foto“: Dieses Bild von Horst Donner stammt aus dem Jahr 2008. Quelle: HAZ-Archiv

Bombenangriffe und Notquartier fürs Standesamt

Schließlich hatte die Familie seiner Frau das 1896 erbaute Haus an der Brauhofstraße 11, in dessen Erdgeschoss stets eine Gaststätte zu finden war, bereits 1926 erworben. Ferdinand und Marie Rackebrandt nannten ihr Lokal zunächst Zum Lindener Stadion. Sie boten auch einen Straßenverkauf für die Arbeiter an, die zur Hanomag unterwegs waren. Während des Krieges luden die Wirtsleute Soldaten zur Weihnachtsfeier ein. Bei den Bombenangriffen im Oktober 1943 wurden Haus und Lokal schwer beschädigt; später kamen dort übergangsweise die Post und das Standesamt unter, weil deren Gebäude völlig zerstört waren. Im Januar 1947 gründete sich bei Rackebrandt der Deutsche Allgemeine Sängerbund, der heute bundesweit als Deutscher Chorverband firmiert.

In den Fünfziger- und Sechzigerjahren führten Heinz und Hilde Rackebrandt, die Schwiegereltern von Horst Donner, den Betrieb weiter. 1977 ging das Familienunternehmen dann in die Hände des gelernten Gastronomen Donner und seiner Frau Heidemarie über. Seit 2008 stehen er und seine Tochter hinter dem Tresen.

Ein Stück Lindener Geschichte: Die Gaststätte Rackebrandt. Quelle: Repro: Simon Benne

„Mit dem Weggang von Rackebrandt haben wir ein Stück Lindener Geschichte weniger“, sagt Gabriele Steingrube, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Lindener Vereine. Peter Hoffmann-Schoenborn, Chef des Lindener Wirtschaftsforums, spricht gar von einem „Identitätsverlust“ für viele alteingesessene Quartiersbewohner. Dabei waren nicht nur Traditionalisten zu Gast. So kam dort etwa auch die Landtagsfraktion der Grünen gern zu internen Feiern zusammen. Einen gewissen Kultfaktor hatte die Gaststätte schließlich auch.

Für Donner ist sein geschichtsträchtiges Lokal nun Geschichte. Was mit den Rackebrandt-Räumen geschehen wird, lässt er offen. Das Haus samt Gaststätte stehe unter Denkmalschutz, sagt er nur. Ein Umbau werde dadurch nicht einfacher.

Von Juliane Kaune