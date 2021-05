Hannover

Wirtin Elke Bostelmann strahlt. Das frühsommerliche Wetter am Sonntag bringt ihr endlich wieder ordentlich Gäste an ihr idyllisches Wiesendachhaus in der Laatzener Leinemasch. Die Gastronomin hat den Biergarten zwar seit Pfingsten geöffnet, wegen des meist kühlen Wetters lief das Geschäft bisher aber sehr durchwachsen. Neben der Ausgabe am Haupthaus hat sie jetzt auch eine Grillhütte und eine Bierbude aufgemacht.

„Ich bin sehr froh und glücklich, dass meine Leute alle wieder mit dabei sind. Das spricht für das Team“, sagt Bostelmann. Andernorts haben sich viele Mitarbeiter in der Gastronomie durch die lange beschäftigungslose Zeit umorientiert. Das Wiesendachhaus ist ein beliebtes Ziel für Ausflügler. Eigentlich geht der Biergarten nahtlos in einen großzügigen Spielplatz und eine öffentliche Wiese über. Das geht in Zeiten der Schnelltestpflicht natürlich nicht. Die Wirtin hat ihr Gelände mit einem Schafzaun abgegrenzt, damit nur Getestete, Genesene oder Geimpfte hineinkommen. Am einzigen Eingang wacht ein Mitarbeiter und verkauft auch Tests für spontane Besucher. Die finden reißenden Absatz. „Das Telefon steht nicht still. Viele Leute auf Radtour fragen, ob sie vorbeikommen können“, berichtet Bostelmann.

Schnelltests – im Wiesendachhaus geht das vor Ort

Wiesendachhaus-Wirtin Elke Bostelmann freut sich über die Gäste – und den Zusammenhalt ihres Teams. Quelle: Samantha Franson

Einzelne Gruppen haben versucht, einen Getesteten vorzuschicken, der ein Tablett für alle nach draußen bringen sollte. Das hat die Wirtin unterbunden. „Das geht nicht. Dann habe ich keine Kontrolle, und mein Konzept ist dahin.“ Die meisten Besucher seien aber sehr kooperativ. Stammgäste wie Yvonne, Lea und Pierre Meyer genießen es, endlich wieder im Freien zu sitzen. Die Familie aus Alt-Laatzen bringt sich dann Spiele wie Skipbo und Rommé mit oder spielt Tischtennis. „Es ist herrlich, dass das wieder geht“, sagt Yvonne Meyer.

Bier und Tapas im Garten

In der Gartenkolonie Bischofshole kann Wirtin Marina Brusch ihre Gäste derzeit in einem Gemeinschaftsgarten bewirten. Quelle: Samantha Franson

Über viele glückliche Gäste freut sich auch Wirtin Marina Brusch von der Gaststätte Das Heim in der Gartenkolonie Bischofshole in Kirchrode. Seit der Corona-Pandemie darf sie neben ihrem kleinen Gelände auch einen malerischen Gemeinschaftsgarten des Vereins bespielen. So können die Tische in großzügigem Abstand stehen.

„Es läuft seit der Öffnung super an“, berichtet Brusch. Sie hat schon einige Stammgäste wiedergesehen, die ihren Biergarten per Rad aus Isernhagen, Ahlten oder Seelze ansteuern. Dass sie einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, störe die Kunden nicht. „Das klappt wunderbar. Und viele sind schon zweimal geimpft.“

Das gilt auch für eine Freundesgruppe aus Altwarmbüchen, Hildesheim und dem hannoverschen Warmbüchenviertel. Die Senioren haben die Gaststätte als Stopp auf ihrer Radtour ausgewählt. „Wir haben den Garten vergangenes Jahr entdeckt und sind ganz begeistert“, sagt Brigitte Buchwalsky. Die Lage im Grünen und auch das Bodenständige des Biergartens gefällt den Paaren.

Von Bärbel Hilbig