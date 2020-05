Hannover

Theoretisch ist alles fertig für eine große Eröffnungsparty in der zweiten Seven-Sundays-Filiale. Auch praktisch dürften Marco Fernandes (38) und Efthimios Eleftheriadis (37) angesichts der Lockerungen der Corona-Beschränkungen ihr Lokal am Weißekreuzplatz nun öffnen. Doch die beiden wollen noch nicht. „Bei uns sollen die Gäste nicht nur einfach frühstücken“, sagt Fernandes – das Konzept lebe schließlich auch von der Nähe zum Gast. „Kein Umarmung, kein Handschlag: Dann ist das noch nicht der richtige Zeitpunkt.“ Vorerst bleibt das neue Seven Sundays deshalb geschlossen. „Das kann noch zwei Wochen oder aber auch zwei Monate dauern“, so Fernandes.

Ehemalige Raucherbar wird hipper Frühstückstreff

Im dem Eckladen zwischen Friesenstraße und Weißekreuzplatz residierte fast 15 Jahre lang die Auszeit, eine Raucherkneipe. Fernandes und seine Mitstreiter sind mit den Gastwirten befreundet. „Es war klar, wenn die mal nicht mehr wollen, kommen wir.“ Die Kernsanierung des dunklen Lokals hat einige Zeit in Anspruch genommen, hell, freundlich und etwas exotisch sollte der neue hippe Gastrotreff werden. Da das Team aber parallel einen großen Seven-Sundays-Laden in Düsseldorf eröffnet hat, war zwischendurch wenig Zeit für den zweiten Standort in Hannover „Der Fokus lag auf Düsseldorf, hier war ein wenig Stillstand.“

Seit 2018 in Hannover

Im Juli 2018 hatten Fernandes und seine Mitstreiter an der Osterstraße mit ihrem Seven Sundays den nach eigenen Angaben ersten reinen Frühstückstreff Hannovers eröffnet. Weil der Raum dort nur für 20 Gäste ausgelegt ist und das Konzept gut ankam, bildeten sich regelmäßig lange Warteschlangen vor dem kleinen Lokal. „Wir alle sind ziemlich ungeduldig und wussten daher, wir brauchen etwas Größeres“, sagt Fernandes, der portugiesische Wurzeln hat und seit Jahren unternehmerisch unterwegs ist.

„Breakfast and Dine“ heißt das Motto in der Seven-Sundays-Filiale am Weißekreuzplatz: Die Räume der Eckkneipe Auszeit wurden aufwendig saniert. Quelle: Frank Wilde

Neues Konzept „Breakfast and Dine“

In der Oststadt soll die neue Filiale deshalb auch eine Außenterrasse bekommen, wo Pancakes, Acai-Bowls, Bananenbrot, Müsli oder Breakfast Burritos serviert werden. Das Seven Sundays wird dort vom reinen Frühstückskonzept abweichen. „Breakfast and Dine“ heißt es dort künftig: Auf 140 Quadratmetern und drei Etagen können Gäste sieben Tage die Woche tagsüber frühstücken und später zu Abendkarte, Wein und Cocktails übergehen. Weitere Details wollen Fernandes und Eleftheriadis vor der Eröffnung noch nicht verraten.

Von Susanna Bauch