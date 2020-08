Hannover

Die Nachricht vom Tod des hannoverschen Gastronomen Bedran Özgör verbeitete sich am Sonnabend zunächst in den sozialen Medien. Auf Instagram kommentierten viele Nutzer den letzten Beitrag Özgörs vom Freitag mit Trauer- und Beileidsbekunden. Am Mittag dann bestätigte ein Mitarbeiter gegenüber der HAZ die traurige Nachricht: Der Chef des Unternehmens starb in der Nacht an einem Herzinfarkt – offenbar vollkommen überraschend.

Bedran Özgör war zusammen mit seinen beiden Brüdern Inhaber der vier Stadtmauer-Restaurants in Hannover. Die neueste Filiale feierte im Mai in der List Eröffnung. Außerdem gehören zu dem Unternehmen noch die beiden 6-Sinne-Restaurants sowie das Hugo’s im Ernst-August- Carrée.

Von HAZ