Hannover

Noch immer halten nur die alte Fassade und eine Seitenwand die Stellung auf dem sonst leeren Grundstück an der Hildesheimer Straße in Döhren: Dort, wo einst die Gaststätte Wichmann stand, sollte bereits Ende 2020 ein neues Hotel eröffnen. Doch der Beginn der Bauarbeiten verzögerte sich immer und immer wieder. Nun gibt es einen neuen Termin: In diesem Jahr endlich soll mit dem Wiederaufbau des Traditionshauses beginnen – und am Ende ein „kleines, aber feines Hotel“ entstehen – inklusive Tiefgarage. So hat es der Investor angekündigt.

Der neue Bauantrag für den Wiederaufbau sei Ende 2020 eingereicht worden, teilt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald auf Anfrage mit. Weil der Antrag den Vorgaben der Erhaltungssatzung entspricht, sei ihm auch bereits stattgegeben worden. Die Tiefgarage darf gebaut werden, weil sie mit einem ins Gebäude integrierten Autoaufzug und nicht durch eine vermutlich störende Rampe erschlossen wird. Die bauordnungsrechtliche Prüfung dauere nach Kenntnis der Stadt aber noch an.

„Die aktuelle Situation ist unbefriedigend“

Die SPD-Fraktion im Bezirksrat ist mit dem Stand der Dinge an der Hildesheimer Straße dennoch alles andere als glücklich. „Auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte Wichmann geschieht nichts“,klagte sie im Dezember in einer Anfrage an die Stadtverwaltung. Die wenigen verbliebenen Reste des historischen Gebäudes – wie etwa die Fassade – seien der Witterung schutzlos ausgeliefert. Die Sozialdemokraten äußerten Zweifel daran, dass der Zustand des fast leer geräumten Grundstücks mit der Erhaltungssatzung vereinbar ist. Eben diese Erhaltungssatzung besagt, dass die äußere Form des frei stehenden Baukörpers zu bewahren ist.

„Die aktuelle Situation auf dem Grundstück ist als notwendiger Schritt zwischen dem genehmigten Abbruch und dem genehmigten Neubau mit der Erhaltungssatzung vereinbar, aber wegen ihrer Dauer unbefriedigend“, antwortete die Stadt. Sie kündigte an, zu prüfen, inwieweit sie in diesem Fall das öffentliche Baurecht anwenden könne.

Stadtverwaltung sind die Hände gebunden

Ein weiterer Vorschlag der Sozialdemokraten lasse sich hingegen nicht umsetzen, erklärte die Stadt. Die SPD-Fraktion hatte angefragt, ob die Stadt den Investor notfalls auch durch sogenannte Erhaltungsmaßnahmen dazu zwingen könne, die historische Fassade der Gastwirtschaft zu schützen. Eine Erhaltungssatzung könne zwar „den Erhalt besonderer städtebaulicher Situationen sichern“, antwortete die Stadt. Über eine Erhaltungssatzung könne aber nicht erzwungen werden, dass die Überreste des abgerissenen Gebäudes erhalten werden müssen.

Von Lisa Eimermacher