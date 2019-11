Hannover

In der jetzt erscheinenden Deutschlandausgabe der Gourmet-Bibel „ Gault & Millau“ küren deren einflussreiche Küchenkritiker die besten Köche Deutschlands – und auch Wirte in der Region Hannover findenden lobende Erwähnung. Auf die Schnelle: Tony Hohlfeld vom Jante ist „Aufsteiger des Jahres“, die Ole Deele in Großburgwedel von Küchenchef Benjamin Gallain ist Niedersachsens Nummer zwei der Gourmetadressen (hinter dem Aqua in Wolfsburg). Dieter Grubert vom Titus in der Südstadt, Benjamin Meusel von Die Insel, Kai Bachmanns Tropeano di Vino in Kirchrode und außerdem die Weinbasis in der Oststadt, das Bistro im Schweizerhof, Schuberts Brasserie an der Geibelstraße und das Burgwedeler Gasthaus Lege erfahren die Weihen der „Gault & „ Millau“-Gourmets.

Das Team für Küche und Keller in der Olen Deele. Quelle: Tim Schaarschmidt

Apfel aus ungestopfter Bio-Gäseleber

Koch Gallein von der Ole Deele loben die Kritiker für seinen „köstlichen Gruß aus der Küche: ein von Krustentiergelee umgebenes Eisbein in einem kümmelbetonten Sauerkrautbaiser mit einem täuschend echt und bildschön aussehenden Apfel aus ungestopfter Bio-Gänseleber, die dank weißer Schokolade und Gänseleberfett in Konsistenz und Geschmack bester Foie gras in nichts nachstand, und Kabeljau in Pilzbrühe mit aufwendiger Begleitung, in der Blaubeeren für Frische, sehr aromatische Morcheln und Champignons für erdigen Kontrast, Gerste für Knackigkeit und Spinat für hübsche Farbe sorgten“. 18 von 20 möglichen Punkten gab es dafür – das entspricht dem Niveau, auf dem bei den „ Michelin“-Kollegen schon die Sterne funkeln.

Hummer ohne Kummer

Das Loblied auf Jante-Koch Hohlfeld: „Das schlicht als ‚Spinat, Krustentier, Eigelb, Rettich‘ annoncierte Gericht entpuppt sich als nur ganz kurz flambierter Hummerschwanz mit anblanchiertem Spinat in einer Pilzvinaigrette, geriebenem Rettich und superber Eigelb-Sauce. Der in Ochsenmarkfett gegarte Riesenchampignon bekommt von Sauerampfer und Apfel die Säure, von Haselnusscreme die Süße und von Petersilienschnee die Würze zum Edelpilz.“

Famose Taube, Freude durch Prime Beef

17 Punkte, also nur einen weniger als die Ole Deele, verzeichnet das Titus („famose Taube aus der Bresse, innen gleichmäßig hellrot und außen knusprig, mit besten Morcheln, Purple-Curry-Möhre und Jus von schwarzen Johannisbeeren“). Ebenso viele Zähler erhält Die Insel von Meusel („immer wieder eine Freude das zarte Prime Beef aus dem Big Green Egg, das hier traditionell mit den in Butter geschwenkten und petersilienbegrünten Pommes ‚ Pont Neuf‘ sowie dem Weißen vom Lauch serviert wird“).

Leckerbissen im Titus. Quelle: Samantha Franson

Das Gasthaus Lege in Burgwedel erhielt von den Testern 16 der zu vergebenden 20 Punkte. Und ebenso die Weinbasis nahe der Musikhochschule in Hannovers Oststadt. Auf 15 Punkte verbesserte sich das Tropeano di Vino von Kai Bachmann („erstklassig in Hannover der Pastateller mit glasig-jodigen Jakobsmuscheln, Miesmuscheln, Scampi und hochkonzentrierter Taschenkrebssauce“).

Auf den Appetit gekommen?

HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner hat unlängst einige der jetzt ausgezeichneten Küchen gekostet. Hier seine Berichte:

Von haz