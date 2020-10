Hannover

Bürger in Hannover sollen künftig mehr Geld für Winterdienst und Straßenreinigung zahlen. Der Winterdienst wird wegen der zu erwarteten milden Winter etwa ein Viertel günstiger – teurer wird dafür die Straßenreinigung durch mehr Reinigungstage. Zusammengenommen sollen die Gebühren in den kommenden drei Jahren um 8,6 Prozent steigen. Das sei eine „moderate Gebührenerhöhung“, erklärte der Leiter der Stadtreinigung, Mathias Quast, am Mittwoch in Hannover.

Aktuell kosten Winterdienst und Straßenreinigung im sogenannten Standardfall 6,80 Euro im Monat oder 81,60 Euro im Jahr. Bis Ende 2023 sollen die Gebühren auf 7,40 Euro im Monat oder 88,80 Euro im Jahr erhöht werden. Als Standardfall gilt eine zehn Meter lange Häuserfront in einer gewöhnlichen Straße, die ein Mal in der Woche gereinigt wird. Der Standardfall betrifft nach Angaben des Zweckverbands Abfallwirtschaft der Region Hannover 70 Prozent der Haushalte in der Stadt.

Anzeige

Verdi fordert 4,8 Prozent mehr

Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung, nennt vor allem die erwartete Steigerung der Personalkosten als Grund für die Gebührenerhöhung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung, nannte zwei Gründe für die Gebührenerhöhung: zum einen die erwartete Steigerung der Personalkosten. Verdi fordert aktuell 4,8 Prozent mehr im öffentlichen Dienst. Das Personal macht 50 Prozent der Kosten der Stadtreinigung aus. Hohe Kosten verursache auch die verstärkte Beseitigung von illegal entsorgtem Müll.

Außerdem gebe es hohe Abschreibungskosten auf Investitionen wie den neuen Betriebshof der Stadtreinigung in der Nordstadt und den Austausch der Winterdienstfahrzeuge. Zukünftig soll bei Schnee und Eis statt Salz Sole ausgebracht werden. Die neue Betriebsstätte auf dem Gelände des früheren Hauptgüterbahnhofs soll 22 Millionen Euro kosten, Anfang 2020 in Betrieb gehen und die alten Betriebsstätten in der Brühlstraße und der Sandstraße ersetzen.

„Zukunftsfähige Infrastruktur für die Stadtreinigung “

Finanz- und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe ( SPD) begrüßte die neue Gebührenkalkulation. Damit werde eine „tragfähige finanzielle Grundlage für die Fortführung der erfolgreichen Kampagne , Hannover sauber‘ und eine zukunftsfähige Infrastruktur für die Stadtreinigung geschaffen“.

Die Stadt bezuschusst Straßenreinigung und Winterdienst mit knapp 9,2 Millionen Euro im Jahr. Der Rat der Stadt muss der Gebührenerhöhung noch zustimmen. Das wird frühestens gegen Ende des Jahres geschehen. Die CDU meldete am Mittwoch im Finanzausschuss zusätzlichen Diskussionsbedarf an und zog das Thema in die Fraktion.

Von Karl Doeleke