Hannover

Eine Melodie voller Andacht, Schwermut – und zugleich von großer Erhabenheit: So intonierte ein Ensemble um Andrej Sitnov, Kantor der Jüdischen Gemeinde, das Totengebet „El male Rachamin“. Mehr als 100 Menschen sind am Dienstag zum Mahnmal in der Roten Reihe gekommen, um am Ort der zerstörten Synagoge an die Pogromnacht vom 9. November 1938 zu erinnern.

Kranzniederlegung: Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden und Verbänden gedachten der NS-Opfer. Quelle: Nancy Heusel

Vor 83 Jahren verwüsteten Nazis überall in Deutschland jüdische Geschäfte, Synagogen wurden niedergebrannt. Allein in Stadt und Regierungsbezirk Hannover wurden in jenen Tagen 275 Juden verhaftet und nach Buchenwald deportiert.

Schüler warnen vor Hass

Bei der Gedenkfeier, die unter 2-G-Bedingungen vonstatten ging, schlugen Schülerinnen und Schüler der Heisterbergschule einen Bogen in die Gegenwart: Sie zitierten aus aktuellen Medienberichten über antisemitische Anschläge. „Jeder sollte ohne Angst vor Gewalt leben können“, sagte die 16-jährige Anastasia. Vertreter von jüdischen Gemeinden sowie Kirchen, Gewerkschaften und anderen Verbänden legten Kränze am Mahnmal nieder.

Erstmals bei der Gedenkveranstaltung: Regionspräsident Steffen Krach (Mitte) mit Bürgermeister Thomas Hermann (l.) und Michael Fürst vom Landesverband Jüdischer Gemeinden. Quelle: Nancy Heusel

Erstmals nahm der neue Regionspräsident Steffen Krach bei der alljährlich stattfindenden Veranstaltung teil. „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, hier dabei zu sein“, sagte er. „Wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass es auch heute noch Antisemitismus gibt.“

Von Simon Benne