Linden-Süd/Mitte

Vogelzwitschern vermischt sich mit dem Brummen von Motorrädern. Nach und nach trudeln die Biker am Sonntagnachmittag am Sportplatz von Linden 97 nahe der Stadionbrücke ein. Freunde, Wegbegleiter und ehemalige Fahrschüler von Edgar Heidorn treffen hier zusammen, um des Lindeners zu gedenken, der im April an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben war. Und sie tun dies auf eine Art, die dem ehemaligen Fahrlehrer vermutlich gefallen hätte. Im Konvoi brechen rund 100 Motorräder zu einer Gedenkfahrt durch Hannover auf.

Immer verrückte Ideen

Nahezu jeder kann eine ganz persönliche Anekdote über Heidorn zum Besten geben. „ Edgar hatte immer verrückte Ideen“, erzählt etwa Martin Argendorf, Organisator der Fahrt und ehemaliger Fahrschüler Heidorns. „Einmal, an einem Sonntag, schlug er mir eine spontane Motorradtour nach Salzburg vor. Ich habe ihm vertraut und bin mitgefahren.“ Und Heidorn hatte natürlich eine Überraschung für seinen Schüler parat. „Letztendlich führte unsere Tour dann nicht nach Österreich, sondern in das kleine Örtchen Salzburg bei Grohnde“, erzählt Argendorf.

Als Ruderlegende zu den Olympischen Spielen

Heidorn wuchs in Linden auf und gelangte nach bewegten Jugendjahren schnell zum Sport. Im Lindener Ruderverein ruderte er sich 1962 und 1964 zum deutschen Meister im Einer, wenige Jahre danach erlangte er im Vierer ohne Steuermann einen dritten Meisterschaftstitel. Zweimal reiste Heidorn zu den Olympischen Spielen, 1964 nach Tokio und vier Jahre später nach Mexiko. Neben dem Sport brannte Heidorn für schwere Maschinen und Geschwindigkeit. In den Siebzigerjahren fuhr er Rallyes, zudem gab der gelernte Kfz-Mechaniker sein Können in der eigenen Fahrschule an der Fössestraße weiter – immer mit seinem ganz eigenen Humor, wie viele ehemalige Fahrschüler berichten. Doris Hoffmeister beispielsweise erzählt, Heidorn habe ihr noch im Alter von 64 Jahren mit einer Engelsgeduld das Motorradfahren beigebracht. „Als ich unsicher war, hat er sich hinten an die Maschine gestellt und ist mit mir im ersten Gang mehrere Runden über den Platz gelaufen.“

„Edgar hatte immer verrückte Ideen“: Heidorn lehrte das Motorradfahren in der eigenen Fahrschule an der Fössestraße. Quelle: Rainer Droese (Archiv)

Lebensstationen angefahren

Nach einer kurzen Ansage der Organisatoren startet die Tour. Die Biker machen symbolisch an Stationen aus dem Leben Heidorns halt. Vom deutschen Ruderclub geht es zur ehemaligen Fahrschule an der Fössestraße. Nächster Stopp ist die Fahrschule Heidorn und Harley, in der der Lindener noch in den vergangenen Jahren Jung und Alt das Motorradfahren beibrachte. Über das Neue Rathaus führt die Tour dann zur Ruhestätte Heidorns am Seelhorster Friedhof.

Von Tabea Sperl