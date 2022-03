Hannover

Sie zählen noch immer zu den vergessenen Opfern des NS-Regimes: Hunderttausende von Sinti und Roma fielen dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer – doch das Wort „Porajmos“ („Verschlingen“), das diesen Völkermord in der Romanes-Sprache bezeichnet, kennt kaum jemand. Bei einer Kranzniederlegung in der Gedenkstätte Ahlem erinnerten Stadt und Region jetzt an das Unrecht, das den entrechteten Menschen angetan wurde.

„Kulmination der Diskriminierung“: Petra Rudszuck warnte in Ahlem vor alter und neuer Fremdenfeindlichkeit. Quelle: Tim Schaarschmidt

Immer wieder seien Sinti und Roma, die seit rund 600 Jahren in Deutschland leben, erniedrigt und ausgegrenzt worden, sagte die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck: „Eine Kulmination erfuhr diese fremdenfeindliche Diskriminierung 1933 mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten.“

Vom Bahnhof Fischerhof nach Auschwitz

Ähnlich wie bei der jüdischen Bevölkerung gab es rassistische Berufsverbote und Zwangssterilisationen. Heinrich Himmler verkündete 1938 dann eine „Regelung der Zigeunerfrage“. Im selbem Jahr wurden zahlreiche Sinti und Roma aus Hannover und Umgebung im Altwarmbüchener Moor zusammengetrieben, wo sie unter katastrophalen Verhältnissen teils in alten Eisenbahnwaggons leben mussten.

„Die systematische Vernichtung von Sinti und Roma wurde geleugnet“: Thomas Klapproth in Ahlem. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Nacht zum 3. März 1942 lösten die Nazis das Lager dort auf; rund 100 Männer, Frauen und Kinder wurden vom Bahnhof Fischerhof nach Auschwitz deportiert – in einem Zug, „der sich menschenfressend quer durchs Land bewegte“, wie Mario Franz vom Landesverband der Sinti bei der vorwiegend virtuellen Gedenkstunde sagte. Von den rund 30.000 Sinti und Roma, die 1933 in Deutschland lebten, wurde etwa die Hälfte ermordet, dazu kamen viele weitere aus Osteuropa.

Bewegende Reden: Thomas Klapproth und Petra Rudszuck an der Gedenkstätte Ahlem. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bürgermeister Thomas Klapproth erinnerte in Ahlem daran, dass diese NS-Opfer auch nach dem Krieg bei der Wiedergutmachung benachteiligt wurden: „Die systematische Vernichtung der Sinti und Roma wurde geleugnet“, sagte er – und rief zum Kampf gegen heutige Vorurteile und Diskriminierung auf: „Die Vermittlung demokratischer Regeln, die Verteidigung von Freiheits- und Menschenrechten und die Achtung von Minderheiten gehören zu den Daueraufgaben von Stadt- und Zivilgesellschaft.“

Ein gebrochenes Rad: In Ahlem erinnert ein eigenes Mahnmal an das Schicksal der Sinti und Roma. Quelle: Tim Schaarschmidt

Heute erinnern – neben Mahnmalen im Altwarmbüchener Moor und am Bahnhof Fischerhof – mittlerweile auch 32 Stolpersteine in Hannover an die Schicksale von Sinti und Roma. Die Erinnerung dürfe sich jedoch nicht allein „im Radius von Gedenkarbeiten“ bewegen, forderte Franz. Das „Demaskieren von Menschenfeindlichkeit“ habe für eine aufgeklärte Gesellschaft einen höheren Stellenwert als manche mathematische Formel.

Die Gedenkstätte Ahlem zeigt auf ihrem Youtube-Kanal unter anderem ein Filmprojekt der Sophienschule und eine Dokumentation mit dem Zeitzeugen Werner Fahrenholz aus Hannover, der als Sinto der Gestapo entkam.

Von Simon Benne