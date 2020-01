Hannover

Zugeparkte Radwege, Parkplatzmangel, genervte Lieferwagenfahrer und gefährliche Situationen: Die HAZ war an einem Vormittag in der Stadt unterwegs und hat über die wachsenden Konflikte zwischen Radfahrern und Autos berichtet. Denn allen Bemühungen um eine Verkehrswende zum Trotz steigt die Zahl der in der Region Hannover zugelassenen Autos weiter – und der Straßenraum ist begrenzt. Künftig soll es deshalb härtere Sanktionen für das Behindern von Radfahrern geben. Viele HAZ-Leser haben auf Facebook über das Thema diskutiert – mit unterschiedlichen Ansichten.

Eine reine Qual

Noah Steil: Die Strecke zwischen Steintor und Goetheplatz ist eine reine Qual und regelrecht gefährlich, weil man auf die Fahrbahn ausweichen muss. Die Autofahrenden denken, sie hätten das Recht, überall auf dieser Welt zu parken, wenn die Warnblinker an sind.

Die Podbi ist eine Katastrophe

Frank Wolfman:Die Podbi ist ebenfalls eine Katastrophe. Zu Stoßzeiten gleicht der Radfahrstreifen einem Parkplatz. Wenn ich dann ausweiche, heißt es dann wieder, die Radfahrer fahren wie die Bekloppten.

Ein unendlicher Konflikt

Stefan Titus Weigert: Sehr unterhaltsam und ein unendlicher Konflikt. Das ist eine ähnliche Diskussion wie mit Veganern und Fleischfressern, ein Kampf gegen Windmühlen. Ich bin allerdings auch Pro Autofahrer, alleine bei Einkäufen, Arbeitswege etc. hätte ich keine Lust, stundenlang mit dem Fahrrad oder Öffis wohin zu fahren, um Dinge von A nach B zu transportieren, bei Wind und Wetter. Außerdem erlebe ich es immer wieder, dass Fahrradfahrer denken, ihnen gehört die Welt und provozieren auch gern mal, wo sie können. Im Übrigen, wenn ich nicht mit dem PKW unterwegs bin, dann mit dem Skateboard, umweltfreundlicher als jedes Fahrrad.

Parkraum konsequent bewirtschaften

Dirk Schulte:Konsequente Parkraumbewirtschaftung in allen Bereichen der Stadt, auch in den Wohngebieten, wäre ein Weg, das Problem zu entschärfen. Dann würden sich Parkplätze auf Privatgrundstücken und sogar Stadtteilparkhäuser rechnen. Die Autos werden immer mehr. Der Platz nicht. So wie bisher kann es nicht weitergehen, das System bricht zusammen. Die Zeiten, dass jeder einen kostenlosen Parkplatz vor der Haustür findet, sind vorbei. Von Verwaltung und Politik ist Mut gefragt, die Entwicklung aktiv zu gestalten.

Mehr Verständnis aufbringen

Boris Korte: Ich finde, all die Diskussionen und die Anpassung des Bußgeldkataloges führen zu noch mehr Frust und Hass zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern. Ich bin selbst Autofahrer, der mit seinem Fahrrad circa 4000 km im Jahr nur zweckmäßig durch die Stadt radelt. (...) Klar wollen wir Radfahrer unter anderem schönere breitere Fahrradwege und die Autofahrer mehr Parkraum (...). Deshalb müssen wir mehr Verständnis für den anderen aufbringen und uns respektieren!!!!

Ich ärgere mich als Auto- und Radfahrer

Michael Jasper: Als Auto- und Radfahrer ärgere ich mich oft über die Verkehrssünder. Die Bußgelderhöhung finde ich gut.

In Amsterdam gibt es die Probleme nicht

Jens Busse: Warum gibt es diese Probleme nicht in Amsterdam? Das Halten auf den Radstreifen kostet dort 90 Euro, und die Polizei ahndet es dort sofort. Ist der Fahrer nicht innerhalb weniger Minuten am Auto, kostet das ganze etwa 200 Euro, und dann wird abgeschleppt. Gesamtkosten bei etwa 400 Euro. Bin selbst drei Wochen in Amsterdam Rad gefahren, habe nicht ein Auto auf dem Radstreifen gesehen!!

Richtige Radwege statt Schutzstreifen

Martin Dingens: Richtige Radwege statt dieser „Schutzstreifen“ wäre eine Lösung. Dann gibt es auch weniger Unfälle.

Dabei wäre es so einfach

Dieter Böversen: Es verwundert kein bisschen, dass bei diesem Thema wiedermal jeder über jeden motzt. Der Mensch ist ein Mensch, und Menschen machen Fehler. Nach meiner Beobachtung spielt es keine Rolle, mit welcher Art Fahrzeug wir unterwegs sind, oder ob überhaupt ein Fahrzeug im Spiel ist. Verkehrsteilnehmer aller Arten beachten die geltenden Regeln nicht, die des Straßenverkehrsrechts, sowie die des üblichen Anstands. Dabei wäre es so einfach. Alles was nötig ist, steht im Paragraph 1 StVO. Ständige Vorsicht, gegenseitige Rücksichtnahme, nicht beschädigen, gefährden, behindern oder belästigen.

