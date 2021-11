Hannover

Spaziergänger und Naturliebhaber in Hannovers Südosten trauern um den einzigen großen Baum, der im Neubaugebiet Kronsrode stand und den die Stadt Ende Oktober hat fällen lassen. Er stand der Straßenplanung im Weg.

Pappel stand Straße im Weg

Jahrelang hat sich eine heute 78-jährige Frau um das stolze Gewächs gekümmert, eine von einstigen Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg unterzeichnete Urkunde weist sie ganz offiziell als Baumpatin aus. „Früher habe ich regelmäßig die Flächen um den Baum gesäubert“, sagt sie. „Seit wir von Bemerode nach Kirchrode gezogen sind, bin ich zwar seltener gekommen, aber habe trotzdem regelmäßig nach dem Rechten geschaut.“

„Sehr traurig“ sei sie über die Fällung: „Man hätte doch die Planung der Straßen ändern können.“ Zahlreiche Leserinnen und Leser haben sich in den vergangenen Tagen in der Redaktion gemeldet und ebenfalls ihr Bedauern über den Verlust ausgedrückt. „Die große, alte Pappel wird am Kronsberg künftig fehlen“, schrieb etwa Elisabeth Weil. „Wir sind fassungslos und wüssten gern, wer für die Entscheidung zuständig war, diesen Baum abzuholzen“, schrieb Achim Bothmann.

„Ein Monument am Kronsberg“

2017 hatte die Grünen-Fraktion im Bezirksrat schon einmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Planung für Niedersachsens größtes Wohnbaugebiet mit der Pappel kollidiert. „Der Baum stellt seit langem in seiner Größe ein ‚Monument‘ des Kronsbergs dar und ist für etliche Spaziergänger und Jogger ein Treffpunkt“, hieß es damals.

Sowohl damals wie auch heute macht ein Erhalt aus Sicht der Stadt keinen Sinn. Die Pappel sei mit 60 Jahren bereits kurz vor dem Erreichen ihres Höchstalters angekommen, heißt es in einer Stellungnahme. Sie stehe aber nahezu mittig in einer geplanten Fahrbahn. Weil Pappeln Flachwurzler sind, habe sie ein sehr ausgedehntes Wurzelwerk.

Neue Bäume geplant

Die Stadt nimmt Ausgleichspflanzungen vor und betont zudem, dass es im Neubaugebiet viele Bäume an den Straßenrändern geben werde. Leserin Elisabeth Weil aber hätte lieber das bestehende Gehölz erhalten. „Die große, alte Pappel wird am Kronsberg künftig fehlen“, schreibt sie, und: „Sie war auf der gigantischen Baustelle dort für überfliegende Vögel, Insekten und Fledermäuse die einzige Rast- und Heimstätte. Bis die versprochenen Alleebäume gepflanzt sind, dauert es und ob sie jemals alt werden, ist ungewiss.“

Von Conrad von Meding