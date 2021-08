Hannover

Die Bundespolizeidirektion Hannover hat an mehreren Orten die seit Sonntag geltende neue Corona-Einreise-Verordnung kontrolliert. Bis Mittwoch wurden an den Flughäfen Hannover, Hamburg und Bremen sowie an der Schengen-Binnengrenze zu den Niederlanden mehr als 28.200 Personen kontrolliert. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilt, musste die Bundespolizei in 92 Fällen die Gesundheitsämter über fehlerhafte oder fehlende Nachweise informieren. Die Gesundheitsämter prüfen nun die Einleitung von Ermittlungsverfahren.

Vier „totalgefälschte“ Impfausweise

Am Flughafen Hannover wurden vier „totalgefälschte“ Impfausweise entdeckt. „Die Qualität der Falsifikate ist als gut zu bezeichnen, doch die geschulten Urkundenprüfer der Bundespolizei haben Fälschungsmerkmale ausfindig machen können“, sagt Behördensprecher Thomas Gerbert. An der Autobahn 30 bei Bad Bentheim haben Bundespolizisten zwei Blanko-Impfausweise, die bereits mit abgestempelten Impfaufklebern versehen waren, sichergestellt.

„Wenige Beanstandungen“

Der Vizepräsident der Bundespolizeidirektion Hannover, Michael Schuol, lobt aber grundsätzlich die Reisenden: „Bis auf wenige Beanstandungen haben sie sich vorbildlich auf die neue Situation eingestellt. Unsere stichprobenartigen und flexiblen Kontrollmaßnahmen sowohl auf den Flughäfen, als auch auf Straße, Schiene und im Seeverkehr sind der richtige Ansatz, um einer erneuten Ausweitung der Corona-Pandemie entgegenzuwirken“.

Am 1. August ist die Neufassung der Corona-Einreiseverordnung in Kraft getreten. Damit müssen jetzt alle Einreisenden nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorweisen können. Dieser muss auf Verlangen vorgelegt werden – unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel. Ausnahmen gibt es nur für vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren.

Zuvor war eine Nachweispflicht nur an Flughäfen vorgesehen. Die Bundespolizei kontrolliert die Nachweise an den Schengen-Binnengrenzen stichprobenartig und im „größtmöglichem Umfang bei Übertritt einer Schengen-Außengrenze an einem Flug- oder Seehafen“.

Von Manuel Behrens