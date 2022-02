Hannover

Wie muss das sein? Von heute auf morgen oder gar von jetzt auf gleich aus dem Leben mit Wohnung, Freunden, Familie, mit Schule, Uni oder Job, mit vertrauter Umgebung und Heimat hinauskatapultiert zu werden? Wie kann man das ertragen? Zwei, die das wissen müssen, stehen am Gleis 2 auf dem Hauptbahnhof Hannover und warten auf den nächsten Zug in ihr neues Leben. Tavana (37), Sami (34) und ihre fünfjährige Tochter Sahar sind auf dem Weg nach Bad Fallingbostel zur Erstaufnahmestelle für geflüchtete Menschen. Die beiden gebürtigen Iraner lebten und arbeiteten bereits sechs Jahre in Kiew, als ein Raketeneinschuss in ihrem Wohnblock die Familie aus ihrem alten Leben riss.

Die Managerin eines Forstbetriebes und der Ingenieur, ein modernes attraktives Paar wie viele in der kosmopolitischen Metropole Kiew, schnappten sich zwei Rucksäcke, bepackten diese mit dem nötigsten, zogen Sahar etwas Warmes über und gingen. Ja, sie liefen tatsächlich einen Tag lang zu Fuß, bis sie ein Taxi fanden, das sie zur polnischen Grenze brachte. Von dort aus fuhren sie durch Polen und Deutschland bis Hannover, am Gleis 2 fährt stündlich die Regionalbahn nach Bad Fallingbostel. Zur Erstaufnahmestelle für geflüchtete Menschen. Flüchtlinge wie Sami, Tavana und Sahar. Wie alle befragten ukrainischen Flüchtlinge sind sie vorsichtig, wollen ihren vollen Namen, manche auch ein Foto von sich nicht in der Zeitung sehen – die Furcht vor Putins Schergen ist zu groß.

Sie wollen kochen, nicht kämpfen

Auf dem Weg nach Bad Fallingbostel sitzen ein paar Züge später auch Andrej und Kyrill, beide Köche, beide 23 Jahre jung, beide freundliche, eher zartgliedrige junge Männer, die gerade in Polen arbeiteten, als Wladimir Putins Bomben in ihrem Heimatort Tscherkassy am Dnjepr einschlugen. Andrejs Mutter und seine zwei Schwestern waren zu diesem Zeitpunkt noch dort und warnten den Bruder: „Komm nicht zurück, sonst wirst du kämpfen müssen, es ist Krieg“, erzählt der 23-Jährige mit Trauer in seinen dunklen Augen. „Meine Schwestern können nicht fliehen, weil meine Mutter nicht weg will“, sagt er. Andrej hat Pläne. „Wir wollen hier schnell ankommen, Deutsch lernen und dann später meine Schwestern nachholen. Wir wollen uns hier etwas aufbauen.“ Sein Kumpel Kyrill, beide waren gerade in der Ausbildung zum Koch auf einer Fachhochschule, will ebenfalls nicht zur Armee.

Hauptbahnhof: Andrej (23) und Kyrill (23) sind Köche und fahren mit dem Zug nach Bad Fallingbostel Quelle: kutter_k

Die beiden jungen Männer teilen sich das wenige Hab und Gut aus einem Koffer, halten gut ihre Fahrtickets fest und einen Stoffbeutel mit der Aufschrift „Demokratie leben!“. Den haben sie von Irina Reichhardt vom ukrainischen Verein Niedersachsen, die die beiden ans Gleis gebracht hat. „Wenn sie zurück in die Ukraine fahren würden, müssten sie kämpfen. Die beiden haben mit Militär nichts am Hut“, sagt die junge Frau. Es gibt etwas Besseres als den Tod. Vielleicht etwas Besseres in Deutschland.

Familie versucht sich nach Paris durchzuschlagen

Der 17-jährige Oleg steht mit seiner Mutter Maria (63) auf dem Bahngleis 12, die beiden wollen über Düsseldorf in Richtung Paris. „Dort haben wir Verwandte und dort wollen wir den Rest der Familie treffen. Wir haben uns aufgeteilt und schlagen uns zu zweit oder in kleinen Gruppen durch, um uns hoffentlich alle gesund in Frankreich wiederzusehen“, sagt Oleg. Eigentlich noch ein Teenager, der ganz erwachsen tut, was er tun muss. „Ich bin noch zu jung für die Armee und bin deswegen bei der Mama“, erzählt er, während er seine schwere Reisetasche und den grünen großen Rollkoffer seiner Mutter schleppt, dessen Ausziehgriff bereits zerbrochen ist. „Ich bin der einzige Mann, der noch zu jung für die Armee ist und deswegen meine Mutter in Sicherheit bringen kann.“

Auf der Flucht: Oleg (17) und seine Mutter (63) warten auf den ICE nach Düsseldorf und wollen weiter zu Verwandten nach Paris Quelle: Kutter

Gekommen sind die beiden aus Iwano-Frankiwsk im Karpatenvorland, wo sie in einem Sammellager anderen Menschen halfen, die vor Putins Angriffskrieg auf der Flucht waren. „Als ein Einkaufszentrum dort unter Beschuss geriet und alles brannte, sind auch wir weg“, erzählt Oleg. Irgendwie wird sich seine ganze Familie bis nach Paris durchschlagen, wo Verwandte leben, die die ukrainischen Tanten, Onkels und Cousins nun aufnehmen werden.

Bahnhofsmission ist vorbereitet

In der Bahnhofsmission melden sich seit vergangener Woche täglich Menschen aus der Ukraine, die per Bus oder Bahn aus der tödlichen Falle daheim ausgebrochen sind. An diesem Montag sind es bis zur Mittagszeit schon sieben, es werden aber viel mehr, wissen die Mitarbeitenden in der Mission. Leiterin Andrea Weber und ihre Leute können den Menschen, „wie in der letzten Flüchtlingskrise auch, ein Stück auf ihrem Weg weiterhelfen, ihnen Informationen geben, wie und wo es weitergeht, wie sie dorthin kommen“. Der Unterschied zur Flüchtlingskrise 2015 sei, dass die Menschen aktuell aus Europa kämen und in Europa bleiben würden, die Mentalität sei ähnlich.

Warmer Raum mit besonnenen Helfenden

Und so steht vor der Weiterreise vom Gleis 2 für die erschöpften Menschen auch manchmal einfach etwas Pause in der Bahnhofsmission. „Sie können hier Kontakt zur Familie in der Heimat oder auch in Deutschland aufnehmen, sofern es sie hier gibt, heißen Tee trinken und sich in einem freundlichen warmen Raum mit Leuten, die die Ruhe bewahren, sortieren“, erklärt Weber. Eine Skizze mit Infos über Bad Fallingbostel, Fahrkarten für die Bahn, die letztlich die Stadt Hannover bezahlt – das bekommen sie mit aufs Gleis 2. Und damit auch so etwas wie einen kleinen Willkommensgruß.

Von Petra Rückerl