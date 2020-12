Hannover

Das eher linksautonome Spektrum in Hannover hat sich am Sonnabend zu einem Protest wegen der Situation der Obdachlosen in der Stadt zusammengefunden. Aus Sicht der Teilnehmer ist die Unterbringung von Obdachlosen in Hannover menschenunwürdig. Seit etwa einem Monat plakatiert die Initiative allerorten in Hannover ihren Slogan „Sonst besetzen wir“. An diesem Sonnabend gibt es eine Kundgebung auf dem Opernplatz und anschließend einen Demonstrationszug durch die Innenstadt, die Nordstadt und Linden.

„Sonst besetzen wir“: Demo in Hannover

Gegen 13 Uhr haben sich etwa 300 Demonstranten am Opernplatz eingefunden, alle tragen Masken und achten auf Abstand.

Angekündigt ist, dass Teile der Initiative im Anschluss ein leer stehendes Haus besetzen wollen, um Menschen ohne Obdach Wohnungen zu bieten. Der Stadt war eine Frist bis Anfang Dezember gesetzt worden, um mehr Raum für selbstständiges Wohnen zu bieten. Die Stadt hat neue Projekte angeschoben, nach Ansicht der Demonstranten aber reicht das nicht.

Besetzung angedroht

Wegen der Androhung einer Besetzung ist die Polizei mit ungewöhnlich vielen Einsatzkräften vor Ort. Die Stimmung ist zum Auftakt aber noch relativ entspannt. Die Versammlungsleiter haben sich über die Regeln unterrichten lassen. Derweil ist der Slogan spontan geändert worden. Er lautet jetzt nicht mehr „Sonst besetzen wir“, sondern „Jetzt besetzen wir“.

„Lieber Häuser besetzen ...“

Bei der Auftaktkundgebung sagten Sprecherinnen des Arbeitskreises Kritische Sozialarbeit Hannover: „Lieber Häuser besetzen als Menschenrechte verletzen.“ In Hannover stünden Wohnhäuser leer, während Menschen sich in Notschlafstellen drängeln müssten. Wohnungslosigkeit habe viele Gründe, in einem der reichsten Länder der Erde sei es nicht hinnehmbar, dass Menschen auf der Straße leben müssten. Den Satz von Oberbürgermeister Belit Onay, in Hannover müsse niemand auf der Straße schlafen, empfinde man als „Zynismus“.

Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin der Roten Hilfe Hannover. Es gebe vielfältige Demütigungen und Repressionen gegen Wohnungslose – von der Vertreibung aus Innenstädten bis zum Umbauen von Bänken, um Schlafplätze zu blockieren. Bei der Kundgebung sind auch die Linksjugend und andere politische Initiativen vertreten.

„21 Plätze reichen nicht“

Dass die Stadt Hannover angekündigt hat, ein Haus in Döhren mit 21 Schlafplätzen bereitzustellen und für 2021 weitere 70 Plätze schaffen will, reiche nicht, heißt es von den kritischen Sozialarbeitern. In Hannover lebten nach übereinstimmender Einschätzung von sozialen Einrichtungen gut 4000 Menschen ohne Wohnung.

Geplant ist eine Abschlusskundgebung gegen 16 Uhr auf dem Küchengartenplatz.

Von Conrad von Meding