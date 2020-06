Hannover

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis verdeutlicht erneut die Probleme von Alltagsrassismus, Polizeigewalt und Diskriminierung. Seit mehr als einer Woche gibt es in den USA Demonstrationen und Unruhen. Auch in Deutschland formiert sich zunehmend Protest. Nach beispielsweise Berlin und Bremen ist jetzt auch eine „ Black Lives Matter“-Demo (BLM; Schwarze Leben zählen) am Sonnabend in Hannover geplant. Die Veranstalter rechneten anfangs mit bis zu 100 Teilnehmern, inzwischen dürfte die Zahl aber deutlich größer ausfallen.

„Rassismus und Polizeigewalt kennen keine Grenzen“, sagt Mitorganisator Leon Enrique. „Sie sind auch in Deutschland keine Seltenheit.“ Der 23-Jährige ist dunkelhäutig und hat eine Afrofrisur, sein Vater stammt aus der Dominikanischen Republik. Regelmäßig erlebe Enrique Alltagsrassismus: „Am Hauptbahnhof werde ich oft von der Polizei kontrolliert“, sagt der 23-Jährige, „wieder andere Menschen fassen ungefragt meine Frisur an.“ In manchen Regionen und Altersschichten sei auch das „N-Wort“ noch immer Teil des Sprachgebrauchs. Enrique: „Es sind die kleinen Dinge, über die fast keiner nachdenkt.“

„Wir hoffen auch, dass sich viele Weiße uns anschließen“

Deshalb gehen Schwarze und andere People of Colour am Sonnabend auf die Straße. „Wir hoffen auch, dass sich viele Weiße uns anschließen“, sagt Enrique. Die „Demo für Gleichberechtigung“ startet um 16 Uhr am Opernplatz. Es sind zahlreiche Redebeiträge von Betroffenen geplant, ein Rapper und Poetry-Slammer sollen auftreten. „Wir haben auch beim Oberbürgermeister angefragt, ob er kommen möchte“, sagt der 23-Jährige. Von der Oper geht es dann weiter über den Kröpcke zum Steintorplatz.

Demo-Aufruf verbreitet sich wie Lauffeuer

Mittlerweile rechnen die Organisatoren mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl, obwohl anfangs nur 100 erwartet wurden. Der Grund: Der Aufruf verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Allein auf Instagram sammelte die Protestankündigung seit Montag schon fast 2300 Likes. Auch auf Facebook haben bereits mehr als 340 Menschen zugesagt, weitere 1000 sind interessiert. „Vor zwei Tagen hätte ich das noch nicht geglaubt“, sagt Enrique. Aber die Aufmerksamkeit freut ihn, denn das große Ziel am Sonnabend ist: „Wir wollen laut sein und gehört werden.“

