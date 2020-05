Demos am Wochenende - Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrieren am Sonnabend in Hannover – dagegen regt sich Protest

Zahlreiche Gegner der Corona-Beschränkungen wollen auch an diesem Sonnabend in Hannover demonstrieren. Bei der Polizei sind bislang drei Versammlungen dieser Art angezeigt. Gegenproteste sind ebenfalls geplant.