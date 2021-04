Hannover

Ob es die Menschen in der Schlange vor dem Bäckerlädchen sind oder direkte Anwohnerinnen und Anwohner: Die meisten wissen auf Nachfrage nicht, was es auf sich hat mit den Tausenden Schmetterlingen, die am Lichtenbergplatz als Farbtupfer in Pink und Neongrün, Rot, Blau, Violett und Gelb an Gitterzaun, Kreiselschildern und der Kastanie im begrünten Rondell hängen. Von „ganz hübsch“ bis „eine schöne Überraschung“ reichen die Kommentare. Worte wie „farbenfroh“ und „Leichtigkeit“ fallen. Damit haben die Initiatorinnen der „Yarngang“ ihr Ziel schon erreicht: Lichtblicke und Optimismus in die oft trübsinnige Pandemiezeit zu bringen. Im Besonderen, so ist auf einem unscheinbaren Schild am Zaun in Linden vermerkt, geht es bei der bundesweiten Aktion um „Hotspots against Corona“.

„Größter gehäkelter Schwarm“

Yarn ist das englische Wort für Garn. Aus Wolle und Baumwolle bestehen die Schmetterlinge, die den Platz in Linden-Mitte schmücken, zumeist in Gruppen von vier bis sechs an feinen Fäden aufgehängt. „Der Licht- und Farbenstrahl soll Hoffnung sichtbar machen“, sagt Elke Hahn von der Yarngang. Die Künstlerinnengruppe mit Sitz in Schwaben setzt auf Nachhaltigkeit und packt die geflügelten Wesen nach jeder Aktion in Kartons, um sie in die nächste Stadt zu bringen. Die Schmetterlinge sollen für Aufbruch und Veränderung, Leichtigkeit und gleichzeitig Kraft stehen. Insgesamt „flogen“ knapp 3000 Schmetterlinge nach Hannover und bleiben dort bis etwa Ende April. Danach reisen sie weiter. Die Schmetterlingswolke hat, wie die Gruppe betont, in der Kategorie „größter Schwarm gehäkelter Schmetterlinge“ bereits einen Weltrekord erzielt – die Konkurrenz außerhalb der eigenen Reihen ist allerdings überschaubar gewesen.

Die Kastanie ist besonders reich geschmückt. Quelle: Samantha Franson

Wer Lust bekommt, selbst zu häkeln oder zu stricken: Zuwachs bei den Schmetterlingen ist ausdrücklich erwünscht. Nachbarn konnten am Lichtenbergplatz bereits mehrfach beobachten, wie sich weitere dazugesellten. „Zum Glück gab es bis jetzt keinen Vandalismus“, sagt Anwohner Werner Richwien. Statt dessen nähern sich immer wieder Menschen dem Zaun, um die bunten Wesen zu fotografieren. Auch Beatrice Staggemeyer, die von der Bäckerschlange aus aufmerksam wurde, geht hinüber, sie will Fotos auf Facebook posten. „Wenn man da hinguckt, muss man lächeln“, sagt die Sozialwissenschaftlerin. „Der Schmetterling ist die Begrüßung des Frühlings.“

Beim Aufbau pünktlich zum Frühlingsanfang waren Leitern nötig, die Initiatorin lobt die freiwilligen Unterstützer von der Feuerwehr. „Diese jungen Helden turnten in den Ästen der schönen Kastanie in schwindelerregender Höhe herum, als ob sie nie etwas anderes gemacht“, berichtet Hahn. Sie freut sich auch über durchweg freundlichen Zuspruch der Anwohnerinnen und Anwohner. Kinder hätten sogar gefragt, ob sie helfen dürfen.

Die Installation ist ein beliebtes Fotomotiv. Beatrice Staggemeyer will Bilder der Schmetterlinge posten. Quelle: Gabriele Schulte

Angefangen hat die Reihe „Hotspot against Corona“ im Januar in Stuttgart. Über Stationen in Hessen und Thüringen ist sie nun an den bisher nördlichsten Aktionsort Hannover vorgedrungen. Die Yarngang hat sich bereits vor der Corona-Pandemie gegründet. 2019 fanden die ersten Frauen bei einem Camp in Frankfurt zueinander. Damals stellten sie die Skyline der Bankenmetropole in Wolle nach. Weitere am Urban-Knitting als nachhaltige Streetart-Form interessierte Künstlerinnen stießen dazu. Mittlerweile zählen sich mehr als 30 Frauen zur Yarngang, bundesweit entstehen Ableger.

Die aktuelle Aktion erinnert viele in Hannover an die Installation „Frühlingserwachen“ einer hannoverschen Häkel-und Strickkünstlerin. Unterstützt von zahlreichen Helferinnen und Helfern aus Linden, hatte Mansha Friedrich vor zwei Jahren den Lichtenbergplatz mit 250 Blumen mit gehäkelten Blüten geschmückt. Aufsehen rief 2014 eine Aktion Friedrichs hervor, bei der sie mit der Hilfe von 120 strickenden Frauen die Kuppel der St. Clemenskirche in der Calenberger Neustadt mit einer bunten Wollmütze versah.

Von Gabriele Schulte