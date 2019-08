Hannover

Die hannoversche Stadtverwaltung hat die Auszahlung der umstrittenen Leistungsprämie an ihre 8500 Mitarbeiter gestoppt. Damit folgt die Stadt der Einschätzung städtischer Rechnungsprüfer, die die pauschale Einheitsprämie für rechtswidrig halten. Im Jahr 2017 hatte die Stadt insgesamt 5,6 Millionen Euro an ihre Mitarbeiter gezahlt. Nach Informationen der HAZ verhandelt Personaldezernentin Rita Maria Rzyski derzeit mit den Arbeitnehmervertretern über eine neue Art der Verteilung. Seit 2015 vergibt die Stadt die Einheitsprämie.

Hansmann weist Verantwortung von sich

Die Rechnungsprüfer hatten bemängelt, dass die Stadt die Boni nicht nach einem Leistungsprinzip zahlt, sondern nach dem Gießkannenprinzip an alle Mitarbeiter ausschüttet. SPD-Oberbürgermeisterkandidat Marc Hansmann, bei Einführung der Pauschalprämie vor vier Jahren Kämmerer der Stadtverwaltung, weist jede Verantwortung für die Praxis zurück. „Die rechtliche Prüfung einer solchen Pauschale ist nicht die Aufgabe des Finanzdezernenten, sondern muss durch das Personaldezernat erfolgen“, sagt Hansmann.

Marc Hansmann, früher Stadtkämmerer und heutiger OB-Kandidat der SPD, weist jede Verantwortung von sich. Quelle: Tim Schaarschmidt

Städtische Rechnungsprüfer hatten im Auftrag des ehemaligen Oberbürgermeisters Stefan Schostok ( SPD) das Zulagensystem der Verwaltung unter die Lupe genommen. Anlass war die Rathausaffäre um illegale Gehaltsboni für zwei Spitzenbeamte. In ihrem vertraulichen Bericht, der der HAZ vorliegt, kommen die Rechnungsprüfer zu dem Ergebnis, dass die Leistungsprämie in der aktuellen Form „unrechtmäßig“ sei. In einer früheren Fassung des Berichts empfehlen die Rechnungsprüfer, disziplinarrechtliche Maßnahmen zu prüfen. In einer neueren, inzwischen mit der Stadt abgestimmten Fassung fehlt dieser Passus. Die Verwaltung will sich erst am Mittwoch äußern.

Seit 2005 gibt es Leistungsprämien

Die Leistungsprämie fußt auf einer Tarifvereinbarung aus dem Jahr 2005. Damals wurde nur die Höhe der Prämie festgelegt und „eine „variable und leistungsorientierte Bezahlung“ verlangt (§18 TvöD). Die konkrete Umsetzung sollte eine Dienstvereinbarung zwischen Arbeitgebern und Personalräten in den jeweiligen Kommunen regeln. „Somit sollte den jeweiligen Anforderungen der Verwaltung und des Betriebs Rechnung getragen werden“, sagt eine Sprecherin der Kommunalen Arbeitgeberverbände.

Anders als die Landeshauptstadt hat die Region Hannover bei der Zahlung von Prämien offenbar konsequenter auf den Leistungsgedanken gesetzt. Nach Informationen der HAZ ist in der Regionsverwaltung Voraussetzung für eine Prämie, dass der Mitarbeiter von einem Vorgesetzten dafür vorgeschlagen wird. Dazu muss begründet werden, warum die Prämie angebracht sein soll. Die Region wollte sich zu ihrem Leistungsprämiensystem am Dienstag nicht äußern.

Auch unter OB Weil bekamen fast alle eine Pauschale

In Hannover wurde die Leistungsprämie noch unter der Regentschaft von Oberbürgermeister Stephan Weil ( SPD) eingeführt. Nach Informationen der HAZ wurde bei der Vergabe der Prämie eine minimale Differenzierung berücksichtigt. 90 Prozent der Mitarbeiter bekamen eine pauschale Prämie, 10 Prozent erhielten mehr. Ab 2015 änderten Personaldezernat und Personalrat die Dienstvereinbarung. Fortan kassierten alle tariflich Beschäftigten die gleiche Summe. Personaldezernent war der inzwischen suspendierte und wegen Anstiftung zur Untreue angeklagte Stadtrat Harald Härke. Herr der Zahlen in der Kämmerei war Hansmann, jetzt OB-Kandidat der Sozialdemokraten.

Harald Härke, früherer Personalchef im Rathaus, hat das Prämiensystem mit dem Gesamtpersonalrat ausgehandelt. Quelle: Tim Schaarschmidt/Archiv

Im Grunde sei es richtig, sagt Hansmann, dass Angestellte mit geringem Einkommen – etwa Hausmeister, Kantinenkräfte und Sachbearbeiter – überproportional von der Einheitsprämie profitiert hätten. Dass ein solches Gießkannenprinzip rechtswidrig ist, will der ehemalige Kämmerer nicht gewusst haben. „Es gab meines Wissens keinen Vermerk aus dem Rechtsbereich des Personaldezernats, dass die pauschale Leistungsprämie rechtlich bedenklich sein könnte“, sagt er. Entscheidend sei für ihn nur die Höhe der Gesamtsumme gewesen, nicht aber die Form der Vergabe. Wenn er Oberbürgermeister werde, sagt Hansmann, werde er sich für ein rechtssicheres Vergabesystem einsetzen, das dem Modell der Kommunalen Arbeitgeberverbände folge.

Personalrat ist unzufrieden

Dieses Modell soll nach Informationen der HAZ auch als Vorlage für die neue Dienstvereinbarung zwischen Stadt und Personalrat gelten. Im Gespräch ist demnach, dass 80 Prozent der Bediensteten eine Pauschale erhalten, besonders leistungsfähige Mitarbeiter (10 Prozent) den doppelten Satz bekommen und weitere 10 Prozent der Beschäftigten leer ausgehen. Dem Vernehmen nach soll der Personalrat von diesem Vorschlag nicht begeistert sein.

Die amtierende Personaldezernentin Rita Maria Rzyski muss eine neue Dienstvereinbarung verhandeln. Quelle: Nancy Heusel

Der Bericht der HAZ über die fragwürdige Leistungsprämie hat hohe Wellen geschlagen. Der Bund der Steuerzahler meint, dass es ein merkwürdiger Leistungsbegriff sei, flächendeckende Gehaltsboni auszuzahlen. Leistungsprämien nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen sei zwar bequemer, denn es vermeide die Festlegung, wann eine besondere Leistung vorliege. Eine solche Praxis aber pervertiere den Leistungsgedanken, meint der Verband.

Entsetzen bei der CDU

Die CDU ist entsetzt. „Wenn sich die Vorwürfe erhärten, ist es erschreckend, in welch drastischem Umfang die Rathausspitze seit Jahren gegen Recht und Gesetz verstoßen hat“, sagt Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt. Hansmann müsse sich die Frage gefallen lassen, welche Verantwortung er für die vermutlich unrechtmäßigen Zulagen trage. Grünen-OB-Kandidat Belit Onay verlangt umfassende Aufklärung: „Es muss alles auf den Tisch.“

Von Andreas Schinkel und Karl Doeleke