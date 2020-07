Gehen drei Real-Märkte in der Region Hannover an Kaufland?

Hannover

Laut einer im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichten Liste sollen drei der vier Filialen der Supermarktkette Real in der Region Hannover an das Einzelhandelsunternehmen Kaufland gehen – wenn das Bundeskartellamt zustimmt. Dabei handelt es sich um die Standorte im Einkaufszentrum in Isernhagen-Altwarmbüchen, Garbsen und Hemmingen. Zum vierten Standort in Hannover-Linden gibt es auf der Liste keine Angaben.

Finanzinvestor sucht Käufer

Die 276 Real-Supermärkte in Deutschland waren für den Alteigentümer Metro vielfach Verlustbringer und sind deshalb an den russischen Finanzinvestor SCP verkauft worden. Der will sie zum großen Teil weiterreichen, hat aber auch schon angekündigt, zum Jahreswechsel acht Häuser zu schließen. Insgesamt gelten 30 Standorte als bedroht.

Liste gilt als authentisch

Zu den auf Facebook veröffentlichten Angaben war keine offizielle Bestätigung zu erhalten. „Wir kommentieren das nicht“, teilte die Real-Pressestelle mit. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hält sich zurück. Die Liste gilt aber nach HAZ-Informationen als authentisch. Die entsprechende Facebook-Seite dient vor allem Mitarbeitern von Real als Forum. Angeblich sollen auch schon Betriebsräte und Hausleiter informiert worden sein.

Insgesamt hat Kaufland laut Insidern die Übernahme von 101 Real-Märkten beantragt, um mindestens 88 davon auch zu erhalten. Außer den Häusern in der Region Hannover befinden sich auf der Liste auch diejenigen in Celle, Hildesheim und Nienburg mit zusammen 900 Mitarbeiter.

Neben Hannover-Linden bleiben auch die Standorte Hameln und Uelzen unerwähnt. Dies könnte bedeuten, dass Verkaufsverhandlungen mit anderen Bewerbern, etwa Rewe, noch nicht abgeschlossen sind oder erst noch Interessenten gesucht werden müssen. Insgesamt soll der Weiterverkauf durch SCP innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein.

