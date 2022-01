Hannover

Seit Wochen gibt es Ärger um das Gehwegparken. Der Anlass: Die Stadt verhängt etwa in der Oststädter Eichstraße plötzlich Bußgelder, wenn Autos mit zwei Rädern auf Fußwegen parken und diese dadurch enger werden, als das Gesetz erlaubt. Das Durchgreifen der Politessen geht auf eine Initiative des Bezirksrats Mitte zurück. Wir haben uns daher mit dem neuen Bezirksbürgermeister Jannik Schnare (Grüne) getroffen und einen Gehweg-Spaziergang unternommen.

„Es geht grundsätzlich um eine Verkehrswende“, sagt Schnare, „aber hier im Bezirk gilt es erstmal, den Weg für Fußgänger, Menschen mit Gehilfen oder Rollstühlen und auch Eltern mit Kinderwagen frei zu machen.“ Zum Bezirk Mitte gehören außer den Stadtteilen Oststadt, Zoo und Mitte auch die Calenberger Neustadt – und dort sind wir jetzt unterwegs.

Zur besseren Demonstration seines Anliegens hat Schnare einen Rollstuhl mitgebracht, geborgt von seiner Oma, um vor Ort zu veranschaulichen, was ihn als jungen Politiker besonders umtreibt.

Das ist Jannik Schnare Jannik Schnare ist seit Ende vergangenen Jahres Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Mitte. Der Grünen-Politiker hatte sich zuvor bereits im Bezirksrat Nord engagiert. Der 28-Jährige kommt aus Hannover, ist in Groß-Buchholz aufgewachsen und hat sein Abitur an der IGS Roderbruch gemacht. Anschließend hat Schnare Politik studiert und arbeitet seit dem Abschluss bei einem Start-up-Unternehmen, das Saisonjobs etwa für Studenten vermittelt. Schnare lebt mit seiner Freundin in der Calenberger Neustadt, sein politischer Fokus liegt unter anderem auf der Verkehrswende für die City.

Kein entspanntes Durchkommen

Die Emdenstraße am Weddigenufer in der Calenberger Neustadt ist für Schnares Initiative ein Vorzeigebeispiel. Beidseitig parken die Fahrzeuge halb auf den Bürgersteigen. Damit auf der Straße möglichst viel Platz für fahrende Autos bleibt, wird zwischen Haushecken und Autos der Gehweg eingeengt. Dort bleibt Fußgängern gerade einmal ein knapper Meter – viel zu wenig für ein entspanntes Durchkommen, meint Schnare. Da die Stadt aber vor allem durch Fußwege erschlossen werde, wolle man die Gehwege nun stärken. Zweieinhalb Meter müssen Fußgängern bei Neubauten von Gehwegen künftig zur Verfügung stehen. Bei vorhandenen Gehwegen sind es eineinhalb Meter.

Parkplätze fallen einseitig weg

In der Emdenstraße ist dieser Platz genauso wenig vorhanden wie in der benachbarten Kapitän-von-Müller-Straße, wo zusätzlich noch sehr große Autos aus einigen Einfahrten auf die Bürgersteige ragen. „Überall, wo neu geplant wird, sollten Autos ausschließlich auf der Straße parken“, betont der 28-jährige Bezirksbürgermeister. Auch wenn das bedeute, dass mancherorts an einer Straßenseite Parkplätze komplett wegfallen, um den Durchgangsverkehr aufrechtzuerhalten.

Unterwegs im Stadtteil: Bezirksbürgermeister Jannik Schnare mit HAZ-Redakteurin Susanna Bauch in der Calenberger Neustadt. Quelle: Samantha Franson

Nicht nur in der Calenberger Neustadt, auch in der List, der Oststadt, in der Süd- und Nordstadt oder auch in Linden gibt es Probleme mit schmalen und oft auch verkehrswidrig zugeparkten Gehwegen. Der Bezirksrat Mitte hatte im Dezember beschlossen, dass die Stadt konsequenter dagegen vorgehen solle. „Da, wo dieses Parken derzeit toleriert, aber eigentlich nicht erlaubt ist, wollen wir künftig auf das Verbot mit Schildern hinweisen“, sagt der Grünen-Politiker. Damit reagiert die Stadtteilpolitik auf den Vorwurf, dass die Politessen doch jahrelang gegen das Gehwegparken kaum eingeschritten seien.

Die Knöllchenflut kam für viele Autofahrer überraschend. Und sie ist inzwischen teuer: Neuerdings werden laut bundesweitem Bußgeldkatalog sogar 55 Euro fürs Gehwegparken fällig – auch wenn der Wagen nur mit zwei Rädern auf der Kante steht.

Parkhäuser und Anwohnerparkzonen als Alternativen

Bezirksbürgermeister Schnare sagt, die Autos müssen weg vom Fußweg auf die Straße, überall dort, wo es machbar sei. Es sei nicht Ziel einer Verkehrswende, dass sich in jeder Straße zwei – mittlerweile oft ja sehr überdimensionierte – Fahrzeuge jederzeit entspannt begegnen können. „So etwas wie in der Emden- oder auch in der Braunstraße soll künftig nicht mehr passieren.“ Natürlich gehe das Konzept zulasten von Autofahrern und vor allem von Parkplätzen.

Anwohnerparkzonen seien eine Alternative. „Ich möchte Autos nicht verbannen und vor allem mit den Bürgern in den Dialog kommen. Aber zum einen sind die Parkgaragen im Citybereich bei Weitem nicht ausgelastet, zum anderen ist ein Auto für Stadtbewohner nur selten wirklich nötig.“ Viele Menschen seiner Generation hätten kein Auto mehr, die Zulassungszahlen in Mitte gingen seit Jahren kontinuierlich zurück.

Schnare besitzt ein Auto, das er aber nur selten bewegt. Der Bezirksbürgermeister ist in Groß-Buchholz aufgewachsen, hat sein Abitur an der IGS Roderbruch gemacht, Politik studiert und arbeitet mittlerweile in einem Start-up, das sich um Saisonjobs etwa für Studenten kümmert. Einige Jahre ist er im Bezirksrat Nord für die Grünen aktiv gewesen, nach dem Umzug zusammen mit seiner Freundin nach Mitte hat er dort kandidiert – mit Erfolg. So locker der junge Politiker durch die Calenberger Neustadt zieht, so fokussiert ist er auf seine politischen Ziele. Das Thema Gehwegparken demonstriert er noch einmal in der Theodor- und der Gerberstraße. In letzterer allerdings behindern nicht nur parkende Autos, sondern auch abgestellte Fahrräder den ungestörten Durchgang. Radbügel schüfen hier kaum Abhilfe – auf extrem schmalen Gehwegen installiert, stehlen sie den Fußgängern nur noch mehr Platz.

Umgestaltung von öffentlichem Raum

Dem Bezirksbürgermeister fallen noch jede Menge weitere Straßen in der City ein, wo die Parksituation verändert werden müsste. „So können wir es ja schlecht lassen.“ Das Konzept einer Umgestaltung der Parkzonen in den Straßen richte sich aber nicht gegen Autofahrer, sondern setze sich für Fußgänger und Rollstuhlfahrer ein.

Viel Platz für Autos, wenig Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger: Die Calenberger Neustadt im Bereich des Weddigenufers. Quelle: Samantha Franson

Auf dem Weg durchs Viertel wird es regelmäßig eng auf den Gehwegen. Lieferverkehr hat in vielen kleinen Straßen ohnehin schon Probleme – wenn das Abstellen auf einer Seite wegfallen würde, wäre auch mehr Platz auf der Straße. Schnare kennt sich aus mit großen Fahrzeugen. Im Advent unterstützt er einen Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt- „Ich kenne die Herausforderung, mit großen Transportern zu rangieren.“ Mehr Radbügel, Fahrradstraßen („Die Lange Laube geht gar nicht“), die Veloroute und eben auch das Verhindern von Gehwegparken sind für Schnare wichtige Schritte zur Umgestaltung des öffentlichen Raumes.

Weniger Autos in der Stadt

Der Bezirksbürgermeister steht in der Theodorstraße und kommt mit seinem geliehenen Gefährt auf dem Gehweg nicht weiter. „Das ist nicht cool. Ein Anrecht auf den Parkplatz vor der Tür hat niemand. Wir wollen mit allen Beteiligten zu einer guten Lösung kommen“, betont er. „Aber bei der Verkehrswende wird es darauf hinauslaufen, dass es weniger Autos in der Stadt geben muss.“

Auch in der Eichstraße in der Oststadt ist das Parken auf dem Gehweg an diversen Orten ein Problem. Quelle: Rainer Dröse

Von Susanna Bauch