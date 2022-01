Hannover

Nach der Initiative des Bezirksrats Mitte, stärker gegen Autofahrerinnen und -fahrer vorzugehen, die verbotenerweise halbseitig auf Gehwegen parken, wollen andere Stadtbezirke in der Innenstadt nachziehen. „Das Gehwegparken ist auch in der Südstadt ein Problem“, sagt etwa Ekkehard Meese (Grüne), Bezirksbürgermeister von Südstadt-Bult. „Ich denke, dass wir uns dieses Thema demnächst auch vornehmen.“

Als Beispiele für vermehrt auftretendes Parken halb auf dem Gehweg führt Meese den Aegidiendamm und die Baumstraße an. Immer wieder erhalte er Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern. „Fußgänger kommen da teilweise nur knapp an den Autos vorbei. Menschen sollten Platz haben, vernünftig gehen zu können“, sagt Meese.

„Das halbseitige Parken ist an vielen Stellen illegal“

Der Bezirksrat Mitte hatte im Dezember beschlossen, dass das bisher häufig tolerierte halbseitige Parken auf Gehwegen strenger verfolgt werden soll. Anfang dieser Woche hat das Ordnungsamt dann beispielsweise in der Eichstraße in der Oststadt Strafzettel verteilt. Anwohnerinnen und Anwohner sind verärgert über das Vorgehen und beklagen mangelnde Ankündigung.

Ekkehard Meese hält Sanktionen für falsches Parken für notwendig. „Das halbseitige Parken ist an vielen Stellen illegal. Nur weil man das bisher so gemacht hat, ist es nicht erlaubt.“ Parken dürfe nicht der vorrangige Zweck von Straßen sein, andere bräuchten auch Platz. Wie man die Probleme lösen könne, müsse von Straße zu Straße im Einzelfall entschieden werden.

Gehwegparken: „Wichtiges Thema mit Blick auf Mobilitätswende“

Auch Thorsten Baumert (Grüne), Bezirksbürgermeister in Vahrenwald-List, will das Parkproblem in den Fokus nehmen. „Das wird sicherlich auch bei uns im Bezirksrat Thema sein.“ In der Vergangenheit habe man bereits in der Kollenrodtstraße durchgesetzt, dass nur noch komplett auf der Straße geparkt wird. Erst durch Ermahnungen durch den Verkehrsaußendienst, dann durch verstärkte Markierungen und schließlich durch Sanktionen. „Mittlerweile ist es dort kein Problem mehr.“

Auch in der Nordstadt sei Parken auf dem Gehweg immer wieder ein Problem, sagt der dortige Bezirksbürgermeister Florian Beyer (Grüne). „Gerade mit Blick auf die Mobilitätswende ist das ein wichtiges Thema. Es behindert andere, stört – und ist schlichtweg verboten.“ Im Moment stehe das Thema aber nicht ganz oben auf der Prioritätenliste des Bezirksrates.

„Das wird sicherlich auch bei uns im Bezirksrat Thema sein“, sagt Thorsten Baumert (Grüne), Bezirksbürgermeister von Vahrenwald-List. Quelle: privat (Archiv)

Bezirksbürgermeister von Linden-Limmer sieht kein Problem

Keinen Handlungsbedarf sieht dagegen Rainer-Jörg Grube (ebenfalls Grüne), Bezirksbürgermeister von Linden-Limmer. „Es gibt einige Straßen, wo so geparkt wird. Aber da ist es erlaubt.“ Parken auf dem Gehweg komme zwar vereinzelt auch illegal vor. „Aber da kümmern sich die Anwohner schnell selber und verteilen Aufkleber mit dem Hinweis, dass das nicht erlaubt ist.“

Seiner Einschätzung nach handle es sich bei den Falschparkern eher um Auswärtige, denen die Regeln nicht klar seien. Mit der Situation in der Oststadt sei das nicht vergleichbar.

An den Stellen, wo das Bordsteinparken erlaubt ist, hält Grube das für richtig. Diese Straßen seien so eng, dass beispielsweise Müllfahrzeuge nicht mehr durchkommen würden, wenn komplett auf der Straße geparkt werden würde.

Von Yannick von Eisenhart Rothe