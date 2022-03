Geibelstraße in Hannover: Fallen 100 Parkplätze weg?

Südstadt

Die Stadt Hannover will im kommenden Jahr mit der seit Langem geplanten Sanierung der Geibelstraße beginnen. Entsprechende Pläne hat die Verwaltung dem Stadtbezirksrat Südstadt/Bult in seiner jüngsten Sitzung vorgelegt. Das Projekt zwischen Rudolf-von Bennigsen-Ufer und der Tiestestraße, Gesamtlänge 1,4 Kilometer, soll sich nach den bisherigen Planungen über drei Jahre hinziehen. Die Kosten hat die Stadt mit rund 10 Millionen Euro berechnet, enthalten in der Summe ist rund eine Million Euro für die Sanierung der Kanäle.

Fünf Bäume müssen fallen

Die Stadt will den – wie sie es selbst nennt – „prägnanten Alleecharakter“ der Geibelstraße erhalten. In dem Bereich befinden sich 240 Bäume, von denen 235 stehen bleiben sollen. Am Sallplatz müssen vier Bäume gefällt werden, da sie den dort geplanten Radweg samt Aufstellflächen an der Ampel verhindern würden. Ein weiterer Baum ist nach Angaben der Verwaltung nicht mehr standsicher. Die Verwaltung will zwei Bäume am Sallplatz und drei Bäume in der Nähe des Stephansplatzes neu pflanzen.

Insgesamt soll die Straße schmaler werden, Rad- und Gehwege breiter. Die Fahrbahn soll in der Regel von einer Breite von derzeit neun Metern auf sechs Meter reduziert werden. Der dadurch gewonnene Platz soll Radfahrern und Fußgängern zugute kommen. Nach Angaben von Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese (Grüne) würden rund 100 Parkplätze wegfallen, in der Geibelstraße gäbe es dann noch rund 285 Parkplätze.

Lesen Sie auch den Kommentar: Viele Fragen zur Geibelstraße

Anregungen von 80 Bürgern

Die Stadt hatte für die Geibelstraße einen Bürgerdialog in Gang gebracht. Insgesamt hatte es im dritten und abschließenden Bürgerdialog Anregungen von 80 Bürgerinnen und Bürgern gegeben.

Häufiger Kritikpunkt waren unter anderem die zunächst vorgesehenen Poller zwischen Parkplätzen und Radweg – wegen der Gefahr für Radfahrerinnen und Radfahrer. Außerdem sind jetzt weitere Abstellflächen für Lastenräder vorgesehen.

ADFC und Uni nehmen Stellung

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Entscheidung über die Pläne der Stadt ist im Stadtbezirksrat aber noch nicht gefallen. Die Geibelstraße wird im Bezirksrat zum Thema einer Anhörung. Dort wollen dann unter anderem der Fahrradclub ADFC, die Interessenvertretung der Fußgänger und Planer von der Leibniz Universität ihre Meinung sagen. Die Grünen haben schon einmal klar gemacht, dass sie die Pläne der Stadt für ausbaufähig halten.

Für Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese (Grüne) jedenfalls steckt in den Plänen zu wenig Aufenthaltsqualität und zu viel Verkehrsfläche für Autos und Lastwagen.

Von Mathias Klein