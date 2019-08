Hannover

Anwohnern in der Südstadt sind die kleinen gelben Plaketten schon aufgefallen, die mit einer Schnur an den Baumstämmen an den Straßenrändern befestigt sind. Der Hintergrund: „Alle rund 46.000 Straßenbäume erhalten eine neue Nummer“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Die Nummern sind dreistellig und nach Bezirken sortiert, eine Platane an der Einmündung der Jordanstraße in den Altenbekener Damm etwa trägt die Nummer 001.

Nagel- und Schraubverbot

Damit die Stadt schon wegen der Folgen von Trockenheit und Klimawandel mit ihrem Baumkataster einen Überblick über Zahl, Ort und Zustand der Straßenbäume behält, haben diese auch bisher schon Nummer getragen. „Sie waren aber teilweise nicht mehr lesbar“, erklärt Steigerwald. Die Befestigungsschnur komme zum Einsatz, weil die Plaketten nicht an die Bäume geschraubt, genagelt oder getackert werden sollen.

Ergänzend nummeriert die Stadt auch Bäume in ihren Grünflächen wie etwa dem Maschpark. Schließlich können Spaziergänger auch in der Eilenriede Exemplare mit Nummer finden, aber den kompletten Bestand auf 6,5 Hektar Fläche will die Stadt nicht erfassen. „Es handelt sich um Bäume, die bei Kontrollen auffällig waren. Mit dem Baumkataster hat das nichts zu tun“, sagt Steigerwald.

Von Bernd Haase