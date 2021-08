Hannover 2023 werden die Gelben Säcke für Verpackungsmüll in Hannover abgeschafft. Dann soll jedes Haus eine Gelbe Tonne haben – oder man muss zum Wertstoffhof fahren. Für viele Hauseigentümer stellt sich die Frage: Wo soll die Tonne stehen? HAZ-Leser und -Leserinnen diskutieren über das Thema:

Leser Michael Breuer: Am wichtigsten ist Müllvermeidung

Der Artikel spricht das künftige Thema generell an. Die Situation der Säcke auf und an den Straßen ist in den Bildern dargestellt, wie man sie kennt. Es ist nicht schön, löst aber das Entsorgungspro­blem. Die optische Seite anzugehen ist ein guter Ansatz, den ich unterstütze. Ein wichtiger Aspekt ist jedoch der der Müllvermeidung, wo ich noch viel Potenzial sehe. Kann ein Teil der Lösung sein, den Verpackungsmüll im Laden zu lassen oder dort anzunehmen? Die Läden könnten, wenn sie das anböten, Anreize bekommen. Als Kunde kann ich mir gegen Müllverklappung ein Pfandsystem vorstellen, als Anreiz auch fremde Reste abzugeben. Wie der Mülltourismus im Kleinen aussieht, bleibt noch auszuarbeiten, aber Weiterdenken ist ja erlaubt. Michael Breuer, Hannover

Leser Niels Brünink: In vielen Köpfen noch nicht angekommen

Ich frage mich ernsthaft, wo genau das Problem liegt. Es ist doch genug Platz in der Stadt: Zwischen den Autos liegen die Gelben Säcke. Nun, warum wird – bei entsprechendem Platzmangel auf dem Hof oder im Vorgarten – nicht einfach ein Pkw-Stellplatz pro Mehrfamilienhaus als Containerstandort genutzt? Da passen locker zwei Container auf einen Parkplatz. Aber nein, die Ratspolitik plant, für viel Geld in die Tiefe zu bauen! Man möchte also, dass weiter viele Autos in der Stadt rumstehen, die meisten davon werden den größten Teil des Tages nicht genutzt.

Hier hätte man ein Stück Verkehrswende umsetzen können, zudem könnten die Containerstandorte begrünt werden. Immerhin ist nun klar, dass in vielen Köpfen noch nicht angekommen ist, dass der Kfz-Verkehr Platz wird abgeben müssen. Niels Brünink, Hannover

Leser Fritz Konrath: Theorie ist nicht gleich Praxis

Aha kritisiert das Verhalten vieler Hannoveraner, die ihren Müll nicht vorschriftsmäßig sortiert entsorgen und dadurch dem Unternehmen mehr Arbeit und Kosten entstehen. In Anderten, wo ich wohne, wird am Montag der Restmüll entsorgt. Beim Frühstück hatte ich meiner Frau noch einmal die Regeln der Müllsortierung erläutert und ihr deren Einhaltung ans Herz gelegt. Nicht schlecht staunte ich später, als die Aha-Mitarbeiter den Inhalt der Restmülltonnen gleichermaßen wie den Inhalt der braunen Biotonne in ihr Fahrzeug schütteten. Meine Biotonne, voll mit Grünschnitt, zusammen mit dem Restmüll? Ich war sprachlos. So viel zu Theorie und Praxis. Fritz Konrath, Hannover

Leser Thomas Butterbrodt: Kein Profit mit Daseinsvorsorge

Nun ist das eingetreten, was sich manche sicher bei der Vergabe des Auftrags zur Abholung der Gelben Säcke bereits vor drei Jahren gedacht haben: Ob das auf Dauer gut geht? Unterbezahlte Mitarbeiter, die im Laufschritt Müll einsammeln müssen, weil keine Zeit ist, den Müllwagen kurz stoppen zu lassen. Nun hat Remondis offenbar logistische Probleme, und der Müll wird nicht abgeholt. Selbstverständlich springt die öffentliche Hand ein, nachdem das Privatunternehmen drei Jahre lang mit prekär Beschäftigten unter minimalstem Aufwand maximalen Profit erzielte. Demnach bezahlen wir an der Ladentheke für die Entsorgung des Mülls durch das Duale System (Remondis) und in diesem Fall zusätzlich durch unsere Abgaben an Aha.

Es zeigt sich einmal mehr, dass Dinge der öffentlichen Daseinsvorsorge einfach nicht in profit-orientierte Unternehmen gehören. Dazu zählt die Ver- und Entsorgung vor Ort ebenso wie Kindererziehung oder die sich durch die Privatisierung immer schlechter entwickelnde Dichte an Krankenhäusern. Die Bahn sei hier nur am Rande erwähnt. Man kann über die Politik, die der Zweckverband Aha betreibt, geteilter Meinung sein, aber die Mitarbeiter werden nach Tarif bezahlt, können ihr Leben weitestgehend verlässlich planen – und zu guter Letzt haben sie den Müll immer zuverlässig beseitigt. Dr. Thomas Butterbrodt, Ortsbürgermeister Wennigsen-Sorsum

