Hannover

Es ist noch keine zwei Wochen her, da hat der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha eine bittere Statistik präsentiert. Von den 158 Kilogramm Müll, die jeder Regionsbewohner im Jahr durchschnittlich in schwarze Restmülltonnen wirft, sind zehn Kilogramm Verpackungsmüll, der eigentlich in den Gelben Sack gehört. Jeder, der weiß, wie leicht Verpackungsmüll ist, kann sich denken, was das für Volumina sind.

In der Kernstadt kaum Platz für Gelbe Tonnen

Diese Menge wird steigen, wenn der lebensfremde Plan wirklich umgesetzt wird, dass viele Stadtbewohner ihren Verpackungsmüll künftig auf Wertstoffhöfe bringen sollen. Gerade in den eng bebauten, citynahen Stadtteilen ist auf vielen Grundstücken schließlich kein Platz für Gelbe Tonnen. Aber genau solche Stadtteile mit dichter Wohnbebauung sind es laut Aha, in denen Wertstoffe schon jetzt besonders schlecht aussortiert werden.

Richtig ist: Die Gelben Säcke sind ein Anachronismus. (Wie im Übrigen auch die großen Mengen von Verpackungsmüll selbst.) Die Säcke fliegen herum und verschandeln die Stadt. Sie einfach abzuschaffen ohne eine praktikable Alternative anzubieten ist aber auch keine Lösung. Die Region schiebt es auf Aha, Aha schiebt es auf das Duale System, und am Ende haben wir alle den Salat.

2025 kommt das Problem im Umland

Stadt, Region und Aha müssen jetzt gemeinsam überlegen, ob sie Gelbe-Sack-Container auf öffentlichen Flächen in dicht besiedelten Kernstadtquartieren installieren. Die müssten dann wohl täglich geleert werden. Eine Lösung zu finden ist aber umso dringlicher, als dass 2025 im Umland das gleiche Problem kommen wird. Auch dort gibt es dicht besiedelte Bereiche. Von selbst löst sich das Thema nicht.

Von Conrad von Meding