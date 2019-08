Hannover

Die spannende Frage, was jemand mit im Stöckener VW-Werk gestohlenen Handschuhen im Wert von 5633 Euro und mit Putztüchern im Wert von 510 Euro anfangen will, wurde am Mittwoch in einem Prozess bei Amtsrichter Michael Siegfried nicht beantwortet. Auch äußerte sich Siegmund Z. (55) nicht zu der Frage, was ihn am 7. Dezember 2016 zu einer Tat trieb, die ihn seinen Arbeitsplatz kostete und ihm eine langjährige psychotherapeutische Behandlung bescherte. Schlussendlich wurde der ehemalige Logistik-Mitarbeiter, der bislang noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten und geständig war, wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt, also 4000 Euro.

Seinen Mitangeklagten Muhammet G., einen guten Bekannten von Z., verurteilte der Richter ebenfalls wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten. Außerdem muss der Lkw-Fahrer im Rahmen einer Bewährungsauflage 900 Euro zahlen. Der 34-Jährige war in früheren Jahren bereits mehrmals wegen Drogenhandels sowie Körperverletzungs- und Verkehrsdelikten verurteilt worden. Zwei andere Angeklagte wurden freigesprochen, da ihnen keinerlei Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte.

Werkschutz war im Bilde

Siegmund Z. hatte die beiden Paletten in einer Halle des VW-Werks am helllichten Tage mit schwarzer Folie umwickelt. Weil der Werkschutz schon frühzeitig einen Tipp bekam, wurde das Treiben des 55-Jährigen in der Folgezeit beobachtet und dokumentiert. Der VW-Arbeiter transportierte Handschuhe und Putztücher per Gabelstapler in eine andere Halle, dort wurden die folierten Gebinde mit Lieferscheinen aus einer anderen Bestellung bestückt. Fahrer G. schaffte die beiden Paletten dann in eine Lagerhalle in Godshorn – nach eigenem Bekunden ohne jegliche Kenntnis, dass es sich dabei um Diebesgut handeln könnte.

Z.s Verteidiger Holger Kleine-Tebbe nannte die Tat seines Mandanten eine „große Dummheit“, für die der 55-Jährige bereits heftig gebüßt habe. Dass die GPS-Peilung in G.s Lastwagen für 54 Minuten ausfiel, bezeichnete sein Verteidiger Dimitrios Kotios als „Zufall“. Für Richter Siegfried war das indes ein weiteres Indiz, dass der Fahrer die Spuren zur Godshorner Lagerhalle verwischen wollte.

Von Michael Zgoll