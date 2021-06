Hannover

Die Kriminalpolizei wertet zahlreiche Hinweise nach der spektakulären Sprengung eines Geldautomaten in Hannover-Kirchrode aus. Wie die Ermittler am Sonntag auf HAZ-Anfrage mitteilten, haben sich bereits diverse Zeugen gemeldet. Ob eine entscheidende Beobachtung dabei ist, stehe allerdings noch aus. In der Nacht zu Sonnabend erschütterte am Großen Hillen eine laute Detonation die dortige Deutsche-Bank-Filiale. Drei Maskierte erbeuteten Bargeld.

„Es sind schon einige Hinweise eingegangen“, sagte Sprecherin Janique Bohrmann. Die genaue Anzahl kenne sie nicht, „aber die Kollegen haben gut telefoniert“. In den nächsten Tagen müssten diese Aussagen ausgewertet werden, möglicherweise ergeben sich dadurch entscheidende Ermittlungsansätze. „Nichtsdestotrotz bitten wir weiterhin um Hinweise“, sagt Bohrmann. Die Kriminalpolizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 55 55.

Drei Maskierte fliehen unerkannt

Der Geldautomat der Deutschen Bank am Großen Hillen/Ecke Ottenshof wurde in der Nacht zu Sonnabend gegen 4 Uhr gesprengt. Durch die Detonation ging nicht nur der Vorraum des Geldinstituts zu Bruch, sondern auch die komplette Glasfront. Selbst Teile der Fassade wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die drei maskierten Räuber flohen im Anschluss in einem dunklen VW Golf V oder einem ähnlichem Wagen Richtung Wasserkampstraße.

Zur Galerie Diebe haben in der Nacht zu Sonnabend einen Geldautomaten der Deutschen Bank in Hannover-Kirchrode in die Luft gesprengt. Anschließend flohen die Täter unerkannt. Das Technische Hilfswerk reparierte die Filiale am Sonnabend provisorisch.

Die Höhe der Beute ist noch unklar, ebenso der Schaden an der Filiale – dieser wird allerdings bereits auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Das Technische Hilfswerk wurde noch am Sonnabend damit beauftragt, die offene Fassade provisorisch zu sichern. Die Einsatzkräfte sägten deshalb bis in den Nachmittag hinein Sperrholzplatten zurecht und brachten diese anstelle der gesplitterten Glasscheiben an.

Von Peer Hellerling