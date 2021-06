Wiesbaden/Hannover

Der am Wochenende in Hannover-Kirchrode zerstörte Geldautomat ist kein Einzelfall. Deutschlandweit sind Banden unterwegs, die sich auf das Sprengen solcher Geräte spezialisiert haben. Überwiegend kommen die Verdächtigen aus den Niederlanden, weshalb Niedersachsen als unmittelbarer Nachbar zu den besonders gefährdeten Bundesländern zählt. Die jetzt veröffentlichte Statistik 2020 des Bundeskriminalamtes (BKA) verzeichnet deutschlandweit sogar ein Plus von fast 20 Prozent bei gesprengten Geldautomaten.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl demnach von 349 auf 414 Taten. In 158 Fällen erbeuteten die Diebe Geld, 2019 lag die Zahl bei 142 (+11,3 Prozent). Aber: Die Erfolgsquote sank leicht von 40,7 auf 38,2 Prozent. Mit 256 blieb laut BKA erneut die Mehrheit der Attacken im Versuch stecken. Die Gesamtbeute stieg dennoch auf 17,1 Millionen Euro. Nordrhein-Westfalen traf es erneut am stärksten. Dort registrierte die Polizei 176 Taten (2019: 105; +67,6 Prozent). In Relation zur Einwohnerzahl ist aber Bremen das risikoreichste Bundesland: Dort flog 2020 ein Automat je 100.000 Bürger in die Luft. Niedersachsen bleibt unverändert bei 45 Sprengungen und einer Häufigkeitszahl von 0,56.

Täter kommen aus den Niederlanden

Bei der Sprengung in Hannover-Kirchrode in der Nacht zu Sonnabend zerstörten drei Maskierte den kompletten Vorraum der Deutsche-Bank-Filiale am Großen Hillen. Sogar die Fassade wurde in Mitleidenschaft gezogen, Anwohner schreckten durch die laute Detonation hoch. Nach der Sprengung flohen die Diebe mit einer noch nicht bekannten Menge Bargeld in einem dunklen VW Golf. Derzeit wertet die Polizei eine Vielzahl an Hinweise aus.

Zur Galerie Diebe haben in der Nacht zu Sonnabend einen Geldautomaten der Deutschen Bank in Hannover-Kirchrode in die Luft gesprengt. Anschließend flohen die Täter unerkannt. Das Technische Hilfswerk reparierte die Filiale am Sonnabend provisorisch.

Vor allem die Anrainer-Bundesländer der Benelux-Staaten sind gefährdet – zu denen auch Niedersachsen zählt. Der Grund: Rund zwei Drittel der Täter kommen aus den Niederlanden nach Deutschland. 51,2 Prozent der identifizierten Verdächtigen haben einen holländischen Pass. Die meisten stammen aus der Region Utrecht/Amsterdam und besitzen laut BKA häufig „einen marokkanischen Migrationshintergrund“. Auf Platz zwei der Täternationen liegen Deutsche (19,6 Prozent).

Fester Sprengstoff immer beliebter

Dass hierzulande so viele Niederländer zuschlagen, hat laut Bundesermittlern mit den dort ergriffenen Präventionsmaßnahmen zu tun. Im Nachbarland werden viele Automaten nachts abgeschaltet oder eingeschlossen. Besonders auffällig: Die Täter reagieren laut BKA auch in Deutschland auf besseren Schutz etwa durch Gasneutralisierungssysteme. Der Einsatz von festen Explosivstoffen stieg 2020 um sagenhafte 517 Prozent von 18 auf 111 Fälle. Damit wurde bundesweit bereits etwa jeder vierte Automat auf diese Art zerstört – anhand des Schadensbildes vermutlich auch der am Sonnabend in Hannover.

Von Peer Hellerling