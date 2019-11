Hannover

Ein Tag kostenfrei mit Bus und Bahn: Mit diesem Großversuch will die Region Hannover am kommenden ersten Adventssonnabend einen Vorgeschmack auf eine mögliche Verkehrswende geben. 600 .000 Euro hat die Region dafür eingeplant. Das Projekt stößt bei anderen Städten in Niedersachsen auf zum Teil massive Kritik.

Als „völlig falsches Signal“ bezeichnete Thorsten Bullerdiek vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund die Aktion. Damit werde den Menschen vorgegaukelt, dass der kostenfreie Nahverkehr einfach umsetzbar ist. Das sei aber nicht so. Vielmehr würde damit einem stark unterfinanzierten System das Geld für den Betrieb und für Modernisierungen entzogen.

Bullerdiek: Erst mal an kleine Städte denken!

Bullerdiek nannte die Diskussion außerdem ein „völlig falsches Signal“: Während auf dem Land oft noch Bus und Bahn fehlten, werde ein kostenfreier Nahverkehr in den Städten auch mit den Steuermitteln aus dem Umkreis finanziert. Zunächst müssten also mittlere und kleine Städte einen gut getakteten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bekommen.

Demgegenüber wies die Region Hannover auf den Versuchscharakter der Aktion hin. „Wir gehen jetzt zum ersten Mal ein bisschen in Konkurrenz zum Individualverkehr“, sagte Conrad Vinken, Fachbereichsleiter Verkehr. Von dem Großversuch erwarte er „viele Erkenntnisse für die Verkehrswende.“ Ein Marktforschungsunternehmen soll an dem Tag 500 Passanten interviewen und deren Erfahrungen auswerten. Versuche mit kostenlosem ÖPNV an Adventswochenenden soll es zwar auch in Städten wie Karlsruhe und Münster geben, sagte Ulf Mattern, der Geschäftsführer des hannoverschen Großraum-Verkehrs. Hannover sei aber die einzige Stadt, die bei dem Versuch auch die Region einbindet.

Lehren für das 365-Euro-Ticket?

Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz wies darauf hin, dass so auch kleinere Städte im Umland von Hannover von dem Tag profitieren würden, da auch diese kostenlos angefahren würden. Grundsätzlich gehe es erst einmal um einen Versuch, sagte Franz. „Unsere Bürgerinnen und Bürger wissen schon, dass es jetzt nicht jeden Tag kostenlosen Nahverkehr geben wird.“ Der Versuch soll auch für Klarheit in der Frage sorgen, ob ein Jahresticket für 365 Euro, wie Politiker es fordern, sinnvoll sein kann.

Andere große niedersächsische Kommunen planen zur Weihnachtszeit keine Projekte mit komplett kostenlosem Nahverkehr. In Göttingen wird an den Adventssonnabenden ein kostenfreies Shuttle zwischen Park-and-Ride-Parkplätzen und der Innenstadt angeboten, der Rest bleibt kostenpflichtig. Auch in Braunschweig ist kein Aktionstag mit kostenlosem ÖPNV geplant. Christoph Graffam von der Braunschweiger Verkehrs-GmbH sagte aber: „Wir denken immer wieder über das Thema nach.“ In Lingen im Emsland soll es dagegen kostenlose Busse an allen vier Sonnabenden im Advent geben. Wie in Hannover ist es das Ziel, die Innenstadt zu entlasten und Menschen vom Nahverkehr zu überzeugen.

„Vor allem überfüllte und unpünktliche Busse“

Kritisch sieht Marco Hörmeyer von den Stadtwerken Osnabrück die Aktion in Hannover: „Wer an diesem Tag zum ersten Mal auf öffentlichen Nahverkehr umsteigt, wird wohl vor allem unpünktliche und überfüllte Busse erleben.“ Das werde bei Erstkunden vor allem Vorurteile gegen den ÖPNV bestätigen. Wichtiger seien langfristige Maßnahmen. Zu Ideen wie einem 365-Euro-Ticket meint Hörmeyer: „Wir können nicht erst an der Preisschraube drehen und dann mit den Angeboten nicht hinterherkommen.“

