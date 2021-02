Hannover

Die Gastronomin Corinna Rogalla von der Gastronomie-Kreativagentur Leona Lukulla plant derzeit die Neueröffnung des Restaurants am Golfclub Isernhagen. Mitten im Corona-Lockdown möchte sie unter dem Motto „Gemeinsam für Hannover“ aber zunächst ein Zeichen der Dankbarkeit setzen. „In meinem Freundeskreis finden sich viele Helden des Alltags, die gerade in der Krise einen großartigen Job machen. Dafür möchte ich mich mit meinem Team bedanken“, sagt Rogalla. Bis einschließlich Sonnabend, 6. Februar, bekommen Ärzte, Pflegekräfte, Rettungssanitäter, Polizisten, Feuerwehrleute, Briefträger und Supermarkt-Mitarbeiter kostenlos eine Pizza.

Die Abholung erfolgt im Eingangsbereich des Golfclub Isernhagen, am Gut Lohne 22. Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können, sollten die Helfer in Dienstkleidung kommen oder einen Dienstausweis mitbringen. Wenn mehr als drei Pizzen auf einmal abgeholt werden sollen, bittet das Team um telefonische Vorbestellung unter (0151) 40 51 55 33.

Anzeige

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Golfclub unterstützt die Aktion zudem mit Schnuppergolf-Gutscheinen. Sobald es die Corona-Krise zulässt, freut sich Rogalla gemeinsam mit der Kollegin Maike Nimmerfroh auf die Eröffnung.

Von Jan Sedelies