Vahrenheide

Wie aus Samen kleine Pflänzchen und am Ende Gemüse werden, erleben zehn Schülerinnen und Schüler in Vahrenheide derzeit hautnah. Die Sechstklässler der Herschelschule sind Teil des Bildungsprogramms „GemüseAckerdemie“, das Kinder für gesunde Ernährung, Natur und Nachhaltigkeit begeistern möchte. Ende Mai wurde dafür mit Unterstützung der „GemüseAckerdemie“ der Schulgarten bepflanzt – mit Tomaten, Kürbis, Zucchini, Mais und auch Sojabohnen. Bereits im Frühjahr wurden auch Salate, Kohlrabi, Mangold, Kartoffeln und weniger bekannte Gemüsesorten wie Palmkohl und Schwarzwurzeln ausgesät. „Nach der langen Isolation der Kinder während der Corona-Pandemie war dieser Tag für uns alle etwas ganz Besonderes“, sagt Beate Eckermann, die den Schulgarten an der Herschelschule betreut.

Projekt gibt es seit 2018

Die Pandemie hat dabei nicht nur Auswirkungen auf den Schulalltag, sondern auch auf den Schulgarten. Normalerweise dürfen mehr Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen fünf bis 13 an der Arbeitsgemeinschaft (AG) teilnehmen – wegen Corona und der Kohorte-Regelung sind es in diesem Jahr nur die Sechstklässer. Erst seit rund eineinhalb Jahren bauen die Kinder und Jugendlichen zusammen mit dem Verein Ackerdemia Gemüse auf dem Schulgelände an. Die Kooperation „GemüseAckerdemie“ zwischen dem Verein und der Gesundheitskasse AOK gibt es seit 2018. Dabei möchte die Herschelschule ihren Garten langfristig in den Schulalltag integrieren und das Projekt aufrechterhalten, erklärt Oberstudienrätin Zoi Vasiliadis-Dogan.

Deutschlandweit nehmen 850 Schulen und Kitas daran teil, in Niedersachsen sind es 50 Schulen, die das Abenteuer Gemüseanbau im eigenen Schulgarten erleben. „Die Kinder erfahren unmittelbar, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie lecker eine gesunde Ernährung ist“, erklärt Marlena Wache, Regionalleiterin Nord der Ackerdemie.

In Reih und Glied: Der Schulgarten der Herschelschule kann sich sehen lassen. Quelle: Herschelschule

„Forschend-entdeckendes und situatives Lernen“

Für Lehrerin Anna Schaub, eine weitere Betreuerin des Herschel-Gartens, ergeben sich viele positive Synergien mit ihrem Biologieunterricht: „Der Schulgarten ist ein einzigartiger Ort für forschend-entdeckendes und situatives Lernen“, erklärt sie und fügt hinzu: „Die Schülerinnen und Schüler lernen und begreifen so mit all ihren Sinnen.“ Dabei opfern die Teilnehmer der AG auch viel Freizeit. Derzeit sind sie zwei Stunden pro Woche laut Stundenplan im Einsatz – im Sommer und während der Erntephase werden auch Schulpausen oder Nachmittage in Pflege und Abbau gesteckt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch nicht nur die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben Freude an der Arbeit – auch für ihre Mitschüler und die Lehrkräfte gibt es einen Mehrwert: Das geerntete Gemüse wird in der Herschelschule verschenkt oder direkt weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Mangold-Pizza. Dieser gesunde Snack wird anschließend saisonal im Elterncafé zum Verkauf angeboten.

Von Laura Ebeling