Hannover

Wie wollen wir miteinander reden? Was darf man sagen, was nicht? Darüber diskutiert die HAZ mit ihren Leserinnen und Lesern. Brauchen wir ein Gendersternchen? Dazu haben uns zahlreiche Zuschriften erreicht. Eine erste Auswahl:

Leserin Monika Kippenberg: Bitte immer höflich und respektvoll

Ich danke Ihnen und Ihrem Team für den Anstoß zu dieser Diskussion. Als „alte weiße Frau“ muss ich versuchen, mich in der digitalen Welt zurechtzufinden, mich mit dem Klimawandel zu beschäftigen, einer pandemiemäßig bedingten Lebensveränderung entgegenzusteuern. All dies tue ich mit Interesse.

Doch dieses momentane Verändern der deutschen Sprache im Mündlichen und Schriftlichen geht mir sehr auf die Nerven. Ebenso die heftige Kritik am früheren Sprachgebrauch wie in alten Kinderliedern. Oft steckte kein Rassismus dahinter. Man kann etwas verändern, ohne das Frühere nur schlechtzureden.

Leserin Katharina Rose: Es geht vor allem um Sichtbarkeit

Danke für die inspirierende Titelstory. Sprache und Gesellschaft entwickeln sich laufend – ganz aus sich selbst heraus, mit und ohne unserer aktives Zutun. Das ist gut so und sehr spannend. Wie schön herausgearbeitet geht es dabei auch und vor allem um Sichtbarkeit. Bei allen Diskussionen um unser Zusammenleben – egal ob journalistisch, politisch, wissenschaftlich oder privat – sollten wir immer bedenken, dass es oft weniger um richtig oder falsch geht, sondern vielmehr um die Art und Weise, wie wir diesen Diskurs führen. Gern respektvoll, neugierig und offen für alle Perspektiven unserer bunten Welt! Danke für Ihre breit aufgestellten Recherchen. Katharina Rose, Hannover

Leser Jonas Matthias: Ohne Veränderung ist Sprache tot

Ich finde es großartig, dass über gerechte Sprache nicht mehr nur in Universitäten diskutiert wird, sondern jetzt überall Thema ist. In diesem Sinne befürworte ich das Gendersternchen. Wenn Sprache nicht mehr verändert werden darf, ist sie tot. Allerdings erscheint mir das Sternchen eher für formelle Texte gedacht als für Dichtungen. Das bloße Ersetzen von Schräg- und Bindestrich durch einen Stern regt zwar zum Nachdenken an, bricht aber meiner Meinung nach nicht mit binären Rollenbildern.

Eigentlich bräuchte unsere Sprache eine echte generische Form, die es leider bisher nicht gibt. Eine Gruppe von „Chirurgen“ könnte dann zusammengesetzt sein aus nicht binären Chirurgen, männlichen Chirurgen und weiblichen Chirurgen beziehungsweise Chirurginnen. Das Rätsel im HAZ-Artikel „Das bedeutet gendergerechte Sprache“ wäre dann nicht korrekt formuliert: Wenn sich die Mutter des Kindes selbst als Frau identifiziert, sollte der Satz lauten: „Sagt eine der Chirurgen.“

Glücklicherweise ermöglicht unsere Sprache es uns, wenigstens Kinder ohne Festlegung auf ein Geschlecht anzusprechen: „das Kind“. Wir müssen endlich aufhören, unseren Kindern beizubringen, sich eindeutig einem Geschlecht zuordnen zu müssen und sie einfach Kinder sein lassen. Solange wir Erwachsenen in alten Rollenbildern denken, erscheint es mir sinnvoll, zum Beispiel in Stellenausschreibungen immer alle Geschlechter ausdrücklich anzusprechen. Jonas Matthias, Hannover

Diskutieren Sie mit! Dürfen wir noch alles sagen? Wer spricht überhaupt noch mit wem? Wie wollen wir in Zukunft miteinander reden? In den vergangenen Monaten war das in Hannover bei vielen Menschen ein emotionales Thema – und es hat zahlreiche unserer Leserinnen und Leser zu Reaktionen und Beiträgen bewegt. Wir wollen das alles zeigen. Und wir finden: Wir müssen darüber mal reden. Dazu wollen wir Ihnen die Möglichkeit bieten – Diskutieren Sie mit! Schreiben Sie uns einfach einen digitalen Leserbrief oder postalisch an Hannoversche Allgemeine Zeitung, August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover. Auch in den sozialen Netzwerken schaffen wir für unsere Leser eine Plattform für Diskussionen und Erzählungen. Schildern Sie uns beispielsweise ihre eigenen Erfahrungen mit Alltagsrassismus oder schreiben Sie uns Ihre Meinung zu Gendersprache bei Instagram, Twitter oder Facebook. HAZ-Talk: „Wie reden wir miteinander“ Wir wollen uns auch persönlich mit Ihnen treffen – und gemeinsam debattieren. Am 19. November um 19 Uhr findet in der ehemaligen HAZ-Druckerei das große HAZ-Forum „Wie reden wir?“ statt. Auf dem Podium diskutieren Experten und Betroffene mit Chefredakteur Hendrik Brandt und HAZ-Redakteurin Jutta Rinas über Identitätspolitik, Sprechverbote, antidiskriminierende Sprache und Diskriminierung von Minderheiten . Was wollten Sie schon immer mal wissen oder sagen? Bis zum 17. November 2021 können Sie sich hier für zwei Plätze für Sie und eine Begleitperson anmelden. Es gelten die 3-G-Regeln.

Instagram-Nutzerin @kimbronte: Keinen ausschließen

Gendern spiegelt für mich die Gesellschaft wider und hilft mir, keinen auszuschließen.

Leser Heinz Stankat: Sprache entsteht nicht im Elfenbeinturm

Es freut mich sehr, dass Sie dem Thema Sprache einen großen Raum einräumen. Sprache und Schrift sind dynamisch und werden sich immer entwickeln. Aus Cakes wurden Kekse und t verlor sein h. Nur der Kaiser behielt, zumindest in der deutschen Sprache, seinen Thron.

Instagram-Nutzerin @ninchen04187: Ich muss beruflich gendern

Gendern wird nichts verändern und nur verärgern ... Ich muss beruflich gendern, im Privaten nervt es mich.

Leser Wilhelm Behne: Wer ist eigentlich angesprochen?

Eines habe ich festgestellt: Insbesondere Frau Diewald muss sich zur Erläuterung ihrer Auffassung ständig fremder Sprachen bedienen. Beispiel: „Die deutsche Sprache ist ein komplexes semiotisches Gebilde“, oder an anderer Stelle: „psycholinguistische Tests“. Da stellt sich die Frage: Wen wollen die Befürworter des Gendern ansprechen? Wenn sie nur die kleine Clique von Sprachwissenschaftlern ansprechen wollen, haben sie mein Okay. Wenn diese Personen das Volk mitnehmen wollen, haben sie verloren. Sprecht bitte einfach Deutsch, und achtet euer Gegenüber mit dem nötigen Respekt! Wilhelm Behne, Wunstorf

Instagram-Nutzerin @ennasmiles:Kaum ein Problem

Jugendliche haben damit kaum ein Problem, profitieren jedoch langfristig stark davon.

Leser Heiko Schuknecht: Genderstern hilft nicht weiter

Instagram-Nutzerin @echtereric: Keine Nachteile

Ich habe selbst keine Nachteile dadurch. Wenn andere sich so inkludiert fühlen, warum sollte ich dann nicht gendern?

Leserin Jessica Tebbe-Bänsch: Vereinfachung wäre hilfreich

Seit 2018 gibt es in Deutschland offiziell das dritte Geschlecht. Gleichzeitig gibt es diese Diskussion um gendergerechte Sprache. Wir können nun in zwei Richtungen gehen: Entweder wir differenzieren immer weiter, oder wir vereinfachen mehr. Da man schon an LGBT, LGBTQ, LGBTQIA+ sieht, dass es hier wohl kein Ende gibt, plädiere ich für Vereinfachung. Warum nimmt man nicht das generische Maskulinum, benennt es um und streicht die Endung *in komplett? Fräuleins gibt es auch nicht mehr. In einem traditionell eher weiblichen Beruf wie Innenarchitekt fühle ich mich sogar ernster genommen, wenn man mich Innenarchitekt anstatt Innenarchitektin nennt! Was soll die Person mit diversem Geschlecht sagen? Ich bin Innenarchitekt*in? Dann hat sie eine vermutlich unwillkommene Diskussion um Geschlechterzuordnungen zu führen. Das ist diskriminierend! Es wird nur über Plural gesprochen. Wenn man mal über den Singular spricht, wird schnell klar, dass es so praktisch nicht funktioniert. Jessica Tebbe-Bänsch, Hannover

Instagram-Nutzerin @pepi81stuggi: Keine Nachteile

Sprache war schon immer Wandlung unterzogen, aber ich gendere „noch“ nicht.

Leser Norbert Wolf: Korrektheit wird zum Zungenbrecher

Leserin Magdalene Bothe: Die Verhältnisse müssen sich ändern

Das Gendern tut mir häufig einfach weh, es verursacht mir physische Schmerzen. Für mich ist dies ein Leserbrief und kein Lesendenbrief! Statt daran zu arbeiten, dass sich die Verhältnisse ändern, vergewaltigen wir die deutsche Sprache – traurig. Magdalene Bothe, Hannover

Instagram-Nutzerin @panamary: Nicht die Lösung des Problems

Zum Beispiel in der IT-Branche werden Frauen immer noch selten respektiert. Dann wäre doch nicht das Gendern, sondern die gegenseitige Akzeptanz wichtiger. Und ich glaube nicht, dass Gendern unbedingt die Lösung des Problems ist.

Leserin Anna Kiefer: Auf den Respekt kommt es an

Erst denken, dann sprechen – das ist doch eigentlich nichts Neues, oder? Wer erst mal kurz innehält, bevor er den Mund aufmacht, tut sich mit Aufbau und Pflege von Freundschaften leichter, kommt im Job besser klar und mutiert nicht so schnell zur blinden Führungskraft, die vor lauter Profilierung nichts mehr mitkriegt. Und genau darum geht es letztlich bei der Diskussion um Gendersterne und Formulierungen: Respekt. Es geht darum, dass ich mir die Mühe mache, kurz zu überlegen: Verletzt das, was ich sagen will, mein Gegenüber? Kann ich das auch so ausdrücken, dass die andere Person sich wohl genug fühlt, mit mir ins Gespräch zu gehen? Wie das sprachlich aussehen kann, wird derzeit ausgelotet. Aber mein Gegenüber spürt, ob ich mir Mühe gebe oder nicht. Ob ich das Wort Respekt ernst nehme. Und darauf kommt es an.

Ich muss mir diese Mühe nicht machen. Ich kann auch einfach raushauen. Das ist nicht verboten. Aber dann darf ich auch nicht rumheulen, wenn sich die betroffene Person abwendet, distanziert oder öffentlich mehr Respekt einfordert. Und wenn ich es „versaut“ habe, versehentlich, kann ich mir immer noch Mühe geben. Nur eben nicht mit „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“, sondern mit einem „Sorry, ich wollte Sie nicht verletzen. Wie kann ich es besser machen?“ Anna Kiefer, Hannover

Instagram-Nutzerin @galak_na_galak: Mich freut es

Mich freut es, wenn man mit bewusster Sprache Menschen einschließen kann.

Leserin Heidrun Preuß: Um die wichtigen Dinge kümmern

Das Thema Gendern nervt mich total. Als ob es auf der Welt nicht andere Probleme gibt. Wenn jemand Hunger hat, ist es ihm egal, ob er mit Mann oder Frau oder Es angesprochen wird. Wir leben in einer Gesellschaft, der es extrem gut geht – muss man da nach „Problemen“ suchen?

Mir ist es egal, ob ein Mensch schwarz oder weiß ist, Frau oder Mann oder Es – ich begegne jedem mit Respekt. Es ist mir egal, was für einer Religion jemand angehört oder ob er behindert ist oder nicht. Respekt meinem Gegenüber entgegenzubringen, das hat die Gesellschaft verlernt. Kümmert euch um die wichtigen Dinge: Klima, Hunger, Kriege ... Heidrun Preuß, Ammerbuch

Instagram-Nutzerin @paul.brchhs: Sehe keinen Grund

Ich sehe keinen Grund, warum sich jemand benachteiligt fühlt, wenn nur ein Geschlecht angesprochen wird.

Leser Hans-Jörg Jacobsen: Pseudointellektuelles Geschnatter

Ich halte es für mich einfach: Wenn immer ich in einem Text das Gendergeschwurbel lese oder im Radio/Fernsehen höre, endet mein Interesse. Die damit gesendeten verquasten Botschaften einer selbst ernannten und selbstverliebten Elite sind mir angesichts der wirklichen Probleme, die zu lösen sind, wurscht. Da selbst ernannte Eliten selten akzeptierte Eliten sind, entsteht kein Schaden. Das bedeutet nicht, dass ich keinen Respekt vor Minderheiten oder anderen Lebensentwürfen habe, das bedeutet nur, dass ich pseudointellektuelles Geschnatter nicht ernst nehmen kann und muss. So viel Freiheit muss sein. Prof. Dr. Hans-Jörg Jacobsen, Garbsen

Von red