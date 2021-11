Hannover

Sollte man nicht-weiße Menschen als „People of Color“ oder „schwarz“ bezeichnen – oder geht auch „dunkelhäutig“? Handelt es sich beim Gendern um einen spalterischen Kulturkampf, oder um eine notwendige Diskussion? Müssen rassistische Begriffe aus Kinderbüchern gestrichen werden – und wie wollen Menschen in Hannover und Deutschland in der Zukunft miteinander reden? Wir schaffen für diese unterschiedlichen Themen einen Raum: Beim großen HAZ-Forum zum Abschluss der Thementage „Wie reden wir miteinander?“ am kommenden Freitag. Auf dem Podium sprechen Expertinnen und bekannte hannoversche Gesichter miteinander um eben diese Themen – Diskutieren Sie mit!

Platz für 100 Leser vor Ort ...

Auf dem Podium dabei:

Annika Schach, Sprachwissenschaftlerin und Professorin für Public Relations und als damalige Kommunikationschefin im Rathaus beteiligt an der Einführung des Gendersterns durch die Stadt Hannover;

Sarah Danquah, Studentin und Mitorganisatorin der Black-Lives-Matter-Demonstrationen in Hannover;

Canan Topçu, in der Türkei und Hannover aufgewachsene Journalistin und Autorin. Jüngstes Buch: „Nicht mein Rassismus – Warum wir einander zuhören sollten, statt uns gegenseitig den Mund zu verbieten“;

Petra Bahr, promovierte Theologin, Regionalbischöfin für den Sprengel Hannover und Mitglied des Deutschen Ethikrates.

... und ein Livestream auf haz.de

100 Leserinnen und Leser können am 19. November dabei sein und mitreden, wenn sich die Podiumsgäste den Fragen von HAZ-Redakteurin Jutta Rinas und Chefredakteur Hendrik Brandt stellen – mehr sind unter Pandemiebedingungen leider nicht möglich. Doch wer nichts verpassen will, kann im Internet im kostenlosen Livestream auf haz.de dabei sein.

Die Meinungen der Podiumsgäste gehen oft auseinander: „Wir können nicht so tun, als wären wir farbenblind. Wir sind eben nicht alle gleich“, sagt Studentin Danquah. Autorin Topçu allerdings findet: „Schwarz-Weiß-Malerei bringt uns nicht weiter.“ Für Sprachwissenschaftlerin Schach steht fest: „Das generische Maskulinum hat in der Kommunikation keine Zukunft.“ Und Regionalbischöfin Bahr sagt: „Mit Blick auf das Gendern stört mich Aktivismus – von beiden Seiten.“

Egal ob es nun um den von einer Diskussion ausgeladenen, weißen Afrika-Wissenschaftler Prof. Helmut Bley ging oder die Frage, ob man das Lied von den „drei Chinesen mit dem Kontrabass“ noch singen darf: In Hannover hat all das in den vergangenen Monaten viel Diskussionsstoff geliefert. Die HAZ geht dem mit ihren Thementagen nach, und die HAZ-Leser sind immer dicht dran: mit zahlreichen Leserbriefen und tausenden Nachrichten in den sozialen Netzwerken. Das HAZ-Live-Forum am 19. November rundet diese Thementage nun ab.

Schicken Sie jetzt Ihre Fragen

Themen gibt es genug für die etwa anderthalbstündige Veranstaltung im Kirchröder Pressehaus in der alten Druckerei. Schicken Sie uns schon jetzt Ihre Fragen per E-Mail an forum@haz.de mit dem Stichwort „HAZ-Forum Wie reden wir“ oder schreiben Sie uns in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram finden Sie die HAZ unter @haz.de , bei Facebook unter @HannoverscheAllgemeineZeitung und bei Twitter unter @HAZ . Wer anonym bleiben möchte, vermerkt es bitte entsprechend.

Das Forum beginnt am Freitag, 19. November um 19 Uhr. Bis zum 17. November können Sie sich hier oder per E-Mail an forum@haz.de um zwei Plätze für Sie und eine Begleitperson bewerben. Für die Veranstaltung gelten die 2G-Regeln – Gäste bitten wir, einen gültigen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis vorzuzeigen.

Von Tomma Petersen