Hannover

In einem HAZ-Interview hat sich die hannoversche Linguistin Gabriele Diewald über gendergerechte Sprache geäußert. Sie zeigte sich erfreut, dass das Gendersternchen Einzug in den Duden gefunden hat. Sie selbst bevorzuge aber andere Mittel, um Sprache gerechter zu machen – und plädiert für mehr Lockerheit im Umgang mit männlicher und weiblicher Form. Das ganze Interview lesen Sie hier. Einige HAZ-Leser haben ihre Meinung zu dem Thema aufgeschrieben:

Leser Ernst Rohner aus Wettbergen: Einfach stur bleiben

Über das Gendersternchen kann ich mich im Gegensatz zu Frau Prof. Diewald gar nicht freuen. Es gibt zwar bei uns eine Freiheit der Rede, dafür aber nun eine Unfreiheit der Sprache. Das bedeutet, ich fühle mich gegängelt, mit dem Rotstift im Kopf, wenn ich die Sprache gebrauchen will, in Wort und Schrift. Der linguistische Puritanismus ist nicht neu. Zur Kaiserzeit war es „Lieb Vaterland“, im Dritten Reich die Blut-und-Boden-Romantik und in der DDR der Klassenfeind.

Anzeige

Aufgewachsen bin ich mit der Muttersprache Deutsch, ich betone: Mutter. Die Umwelt tat ihr Übriges. Also opferte auf dem Gymnasium der Deutschlehrer für uns fünf Ricklinger Butjer jede Woche eine halbe Stunde für Sprachformung. Es war nicht der „ssspitze SSStein“, es war das Lindener Platt, das sich angeblich für einen Gymnasiasten nicht ziemte.

Weitere HAZ+ Artikel

Seit ich lesen und schreiben konnte, habe ich die Sprache für Gedichte und Geschichten „missbraucht“ und auch damals schon erste Lorbeeren eingeheimst. In der DDR, die ich 38 Jahre lang erleben konnte, war ich ein kampferprobter Schreibender in mehreren Zirkeln und oft beteiligt an Programmen zu den Arbeiterfestspielen. Wir haben uns, wo immer es möglich war, gegen jede Gängelei gewehrt und manchmal auf den Ruhm verzichtet. Auch das war ein Problem, weil es immer um die Sprache ging, die den Menschen formen sollte. Das ist auch einer der Hauptvorwürfe, die ich gegen die neue Sprachformerei erhebe: Bevormundung und Gängelei.

Martin Luther sagte: „Schaut den Leuten aufs Maul“ und schrieb die deutsche Bibel. Wie uns der Schnabel gewachsen ist, und nicht wie mächtige Sprachformer uns weismachen wollen. Seit der neuen Sprecherei fühle ich mich ausgebremst. Es wird schwer, ein Gedicht ohne Hintergedanken zu schreiben. Lohnt es sich, den Aufwand für einen Essay zu betreiben, wenn es hinterher von einem Besserwisser* wegen eines „Formfehlers“ verrissen wird?

Seit einiger Zeit bin ich Leser der „Deutschen Sprachwelt“. Die bietet mir die Plattform, mich zu wehren. Ich bleibe stur wie eine alte Calenberger Eiche bei meiner Muttersprache, auch mit dem „ssspitzen SSStein“. Ernst Rohner, Wettbergen

Leser Andreas Trömel aus Hannover : Jeder Kater ist eine Katze

Für mich ist und bleibt der Versuch, mittels Gendersternchen oder anderen Mitteln Sprache künstlich geschlechtergerechter (was für ein Unwort) zu machen, grober Unfug. Das von Ihnen zitierte generische Maskulinum beschreibt für mich absolut nichts Männliches. Insofern stimmt für mich hier schon die Bezeichnung Maskulinum nicht. Es ist einfach eine Gattungsbezeichnung. Die Wähler eines Klassensprechers sind zum Beispiel Schüler/Kinder, also weder Männer noch Frauen. So wie jede Wählerin also ein Wähler ist, ist jeder Kater auch eine Katze. Nanu, gibt es hier etwa ein generisches Femininum? Andreas Trömel, Hannover

Leserin Susanne Kramer aus Hannover : Pragmatismus ist die Lösung

Vielen Dank für dieses Interview! Die Frau verfolgt einen sehr pragmatischen Ansatz, den ich mir bei mehr Leuten wünschen würde. Lediglich bei ihren Ausführungen zu Rauchern und Wählern bin ich stutzig geworden. Welche geistig gesunde Frau sucht im Zug nach einem „Raucherinnenabteil“, um an ihrer Zigarette zu ziehen? Und wenn am Eingang eines Museums steht „Liebe Besucher, bitte fassen Sie die Objekte nicht an“ ist das für mich als Frau doch kein Freifahrtschein, die Ausstellungsstücke zu betatschen. Susanne Kramer, Hannover

Dieter Hallier aus Salzhemmendorf : Ein Ungeheuer ist sächlich

In der ersten Frage führt Ronald Meyer-Arlt aus, wie schwer es doch sei, immer die weibliche Form mitzuschreiben, es entstünden „dabei wahre Satzungeheuer und Satzungeheuerinnen“. Lustig! Aber das Geschlecht des Ungeheuers ist sächlich und es braucht daher keine Gendererweiterung. Frau Professorin merkt es glücklicherweise nicht, und so nimmt das Interview keine falsche Wendung. Schließlich ist die gendergerechte Verwendung kein – wie meine Schwiegermutter zu sagen pflegte – „Kappesquack*in“, oder? Dieter Hallier, Salzhemmendorf

Leser Joachim Bremer aus Isernhagen: Backende und Klempnernde

Die Sprachwissenschaftlerin Diewald bevorzugt nach eigenem Bekunden die Verwendung von Partizipien, um sich geschlechtergerecht auszudrücken. Ich habe mal gelernt, dass das Partizip Präsens eine gegenwärtig stattfindende Handlung von begrenzter Dauer beschreibt. Gleichwohl werden wir künftig vermutlich von zum Beispiel „Backenden“ statt Bäckern und „Klempnernden“ statt Klempnern zu reden haben, wenn wir den verbalen Gebrauch des unsäglichen Gendersternchens oder sonstiger umständlich-künstlicher Konstruktionen vermeiden, hinsichtlich einer geschlechtergerechten Ausdrucksweise aber auch nicht anecken wollen. Joachim Bremer, Isernhagen

Leser Manfred Peter aus Hannover : Untaugliches Mittel

Dass sich Gabriele Diewald im Interview um eine gendergerechte Sprache als Freundin der Partizipien outet, ist schon erstaunlich. Als Professorin für Germanistische Linguistik sollte sie eigentlich wissen, dass man das Wort Studenten nicht einfach durch Studierende ersetzen kann, ohne den Sinngehalt des Wortes zu verändern. Gerade Partizipien sind ein untaugliches Mittel, um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Manfred Peter, Hannover

Leser Axel Fromm : Gibt es nur Falschfahrer ?

Ich habe noch nie im Radio gehört: Achtung, es kommt Ihnen eine Falschfahrerin entgegen! Immer nur: Falschfahrer. Axel Fromm, Hannover

Leser Ulrich J. Heinz aus Marburg / Lahn : Über den wahren Gehalt nachdenken

Der jüngere Spracheinsatz im „aufgeklärten“ Kulturbereich wird gerechter und verständlicher, wenn er den wahren Gehalt überkommener Bezeichnungen beachtet.

Die behauptete Diskriminierung als Herabstufen ergibt sich nur aus dem Missdeuten allgeschlechtlicher Gattungsbezeichnungen. Der Mensch, die Person, das Kind nennen Gesamtheiten. Je nach Zusammenhang können sie gleichlautend auch Einzelne angeben. Das Geschlecht der Worte liegt auf anderer Ebene als das der genannten Leute.

Ein Aufruf an „Wähler“ klammert keineswegs die Hälfte des Volkes aus. Schränkt man Wähler auf die andere Hälfte ein, so leitet man Wählerin von dieser ab statt von der Gesamtheit. Das ist gleichheitswidrig.

Wenn bei „der maskulinen Form stereotypisch an einen Mann gedacht wird“, so gibt es das nur bei Teilen der Sprachgemeinschaft. Das kann Halbwissen sein. Der „aufgeklärte Kulturbereich“ sollte dieses beheben, statt zu verlangen, dass andere sich dem fügen.

Berufe, Ämter oder Rollen behalten ihr Wesen unbeschadet des leiblichen Geschlechts ihrer Inhaber. Ausnahmen sind eher aufgesetzt als grundständig.

Das Wortverständnis gibt die Bedeutung wieder, die man der Sache zumisst, und den angesprochenen Sachverhalt. Grundlegend ändert sich das Verständnis, wenn sich Geschlechteranteile verschieben, nicht jedoch durch aufgenötigte Worthülsen.

Sprechpause im Wort und /_*I können bewirken, dass „man sich ... dazu denken kann“, Drittgeschlechtliche gehörten nicht zur Gesamtheit und seien obendrein unaussprechlich.

Zum Wesen des Partizips gehört das Gleichzeitige. HAZ-Lesender ist man nur beim Lesen, Leser dagegen kann man auch danach bleiben. „Mit Partizipien ... 70 Prozent der Fälle abdecken“ setzt voraus, alle Artikel stets zu nennen oder wegzulassen.

gehört das Gleichzeitige. HAZ-Lesender ist man nur beim Lesen, Leser dagegen kann man auch danach bleiben. „Mit ... 70 Prozent der Fälle abdecken“ setzt voraus, alle Artikel stets zu nennen oder wegzulassen. 8) „... mal nur die männliche Form, ... beim nächsten Mal nur die weibliche“ nutzen, ist widersinnig, weil es beide gleichsetzt, wiewohl sie verschieden sein sollen.

Ergebnis: Dem gemeinen Sprachkundler ist das geläufig. Auch häufige Ausnahmen. Die „gerechte“ Sprache ist verworren. Ihre Verfechter sind anmaßend. Man fragt sich, „ob sich die ... absichtlich dumm stellen“. Ulrich J. Heinz, Marburg/ Lahn

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Von HAZ