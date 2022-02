Hannover

Ein Telefonat mit dem Ministerpräsidenten gab die Sicherheit: „Wir werden spielen!“, sagt Hannover-Concerts-Geschäftsführer Nico Röger und meint damit die beiden Genesis-Konzerte am 10. und 11. März in Hannovers ZAG-Arena.

Bis vor Kurzem noch standen die Auftritte angesichts der aktuellen pandemischen Lage auf der Kippe. Fraglich war, ob der Stufenplan des Bundes und vor allem dessen Umsetzung in Hannover-Konzerte dieser Größenordnung ermöglichen würden. Jetzt die Erleichterung: Es geht.

Auslastung von 75 Prozent

„Ich verspüre absolute Glücksgefühle“, sagt Röger. Dank gebühre auch der Politik, die solche vorsichtigen Lockerungen mit ihren aktuellen Maßnahmen möglich mache: „Es geht jetzt doch in die richtige Richtung. Unter diesen Bedingungen können wir Genesis mit 75 Prozent Auslastung, gemessen an der maximal möglichen Gesamtkapazität, veranstalten.“

Bei den Konzerten werden jeweils 9500 Besucherinnen und Besucher erwartet; die Eventhalle fasst, abhängig etwa vom Grad der Bestuhlung, Bühnengröße und anderen Faktoren bis zu 14 000 Menschen.

Es gelten 2G-plus-Bedingungen

Bei Genesis gelten zudem 2G-plus-Bedingungen, Regeln zur Kontaktnachverfolgung und Maskenpflicht. In Rögers Augen haben die Auftritte von Genesis – „dem ersten großen internationalen Act seit zwei Jahren, der wieder in Deutschland spielt“ – eine Signalwirkung für die gesamte Branche, über die Stadtgrenzen von Hannover hinaus. Genesis, die Band um ihren Schlagzeuger und Sänger Phil Collins, sind unter dem Titel „The last Domino?“ auf einer Art Abschiedstour. Ihre Stopp in Hannover ist für Röger „ein historisches Ereignis: die letzten Konzerte dieser Band in der Stadt“.

Zudem sei die Genehmigung für seine durch die Pandemie so gebeutelte Branche ein wichtiger Schritt: „Es ist ein Motivationsschub für uns alle, ein großes Licht am Ende des Tunnels“, sagt Röger: „Aber was das für alle weiteren Veranstaltungen heißt, müssen wir abwarten.“

Bei dem Gespräch mit der Staatskanzlei sei es zunächst nur um Genesis gegangen. Möglich sind die Konzerte eben auch deswegen, weil sie vollbestuhlt sind. Der Auftritt der Gruppe Scooter in der ZAG-Arena, geplant mit großer Tanz- und Stehplatzfläche im Innenraum, wurde ebenfalls am Freitag vom 25. März auf den 11. Mai verschoben.

Von Stefan Gohlisch