Hannover

Der Veranstalter Hannover Concert zeigt sich zuversichtlich, dass die Band Genesis um den Sänger Phil Collins Mitte März in der ZAG-Arena in Hannover auftreten kann. „Ich bin optimistisch, dass die Konzerte am 10. und 11. März stattfinden können“, sagt Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts. Grund für seinen Optimismus sind die vom Land Niedersachsen angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Bereits ab dem 24. Februar will Niedersachsen mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen zulassen. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag bekanntgegeben. Demnach sind für Konzerte in Innenräumen wieder bis zu 6000 Besucherinnen und Besucher erlaubt, draußen können bis zu 25.000 Personen teilnehmen. „Die Lockerungen setzen ein positives Signal“, sagt Röger.

„Es gibt noch viele Fragezeichen“

Bereits Anfang des Monats hatte Hannover Concerts eine Aufhebung der begrenzten Besucherzahlen für Konzerte im März gefordert. Anlass der Forderung waren die beiden anstehenden Genesis-Konzerte in der ZAG-Arena. Nun könnte das Bangen um den Auftritt der Band um Phil Collins bald ein Ende haben. Allerdings: „Es gibt noch einige Fragezeichen“, sagt Röger. „Die Gespräche laufen.“

Auch klare Aussagen über andere anstehende Veranstaltungen möchte er noch nicht treffen. Viele Konzerte seien bereits verschoben worden. Der konkrete Ablauf von anstehenden Veranstaltungen und Fragen zu den Hygienemaßnahmen müssten noch geklärt werden. „Wie genau eine neue Normalität aussieht, wissen wir eben noch nicht“, sagt Röger. „Aber die Lockerungen sind ein erster Schritt in die richtige Richtung.“

Von Nina Hoffmann