Hannover

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in verschiedenen Stadtteilen Büros von Immobilienfirmen beschädigt und beschmiert. Betroffen sind Räume der Unternehmen Vonovia, Gerlach und Weise Immobilien. Das geht aus einem Bekennerschreiben hervor, das bei der HAZ eingegangen ist.

Die Büros der Firma Weise Immobilien in der Badenstedter sind mit brauner, klebriger Flüssigkeit beschmiert worden. Das Gebäude wurde angeblich deshalb ausgewählt, weil das Gebäude saniert worden war und sich die ehemaligen Bewohner die neuen Mieten nicht mehr leisten konnten. An dem Büro der Firma Gerlach in der Raffaelstraße wurden angeblich Glasscheiben im Eingangsbereich zerstört, weil, so steht es in dem Schreiben, das Unternehmen das Gelände der Firma Bumke in der Nordstadt gekauft habe und es sanieren wolle. Ein Büro der Firma Vonovia soll mit Farbe beschmiert worden sein.

Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen

„Unsere Angriffe richten sich generell gegen das Prinzip, mit dem Verkauf und der Verwaltung von Wohnraum Profite zu machen“, heißt es in dem Schreiben. Die Polizei ist bislang von den Unternehmen Gerlach und Weise eingeschaltet worden. Bei dem Angriff auf das Immobilienbüro in der Raffaelstraße ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden. Die Höhe des Schadens in der Badenstedter Straße steht noch nicht fest. Die Ermittlungen in den Fällen hat inzwischen der Staatsschutz übernommen, da die Polizei einen politisch motivierten Hintergrund der Taten nicht ausschließen kann.

Von Tobias Morchner