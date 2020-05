Hannover

Es war ein stattlicher Baum. Auf eine Höhe von gut 25 Metern hat es der Ahorn gebracht, der seit mehr als 100 Jahren an seinem angestammten Platz im Georgengarten steht. Dass er eine mächtige Krone hatte, lässt sich kaum mehr erahnen. Die kahlen Äste und Zweige ragen in den Himmel, überall haben sich Misteln eingenistet, und die einzelnen Triebe, die noch zu sehen sind, wirken so, als sammle der Baum noch einmal seine letzten Kräfte. „Vor zwei Jahren“, sagt Thomas Amelung, „war er noch grün.“ Nun ist dem Ahorn nicht mehr zu helfen. „Den werden wir in diesem Sommer fällen müssen“, sagt der Gartenmeister aus Herrenhausen. Amelung – seit 24 Jahren im Dienst – ist anzumerken, dass ihn das nicht unberührt lässt.

Der Ahorn ist bei Weitem nicht das einzige Exemplar im Georgengarten, dem es schlecht geht. Die zunehmende, langanhaltende Trockenheit und die immer heißeren Sommer mit Temperaturen von fast 40 Grad – wie vor allem in den vergangenen beiden Jahren – haben dem alten Baumbestand in dem historischen Landschaftsgarten zu schaffen gemacht. Verstärkt treten nun Schäden auf, der Schädlingsbefall nimmt zu, Teile der Bäume sterben ab, und immer häufiger müssen sie schließlich gefällt werden. „Etwa 20 Bäume verlieren wir pro Jahr, mit deutlich steigender Tendenz“, erklärt Amelung.

Buchen , Ahorn und Eichen besonders betroffen

„Das alles ist wirklich erschreckend, es sind klare Zeichen für einen dramatischen Klimawandel direkt vor der Haustür“, sagt Herrenhausens Gartendirektor Ronald Clark. 10 bis 15 Prozent der rund 5000 Bäume im Georgengarten seien schon jetzt bedroht. „Wir befürchten, dass sie die nächsten zehn Jahre nicht überleben werden.“ Betroffen seien besonders Buchen, Ahorn und Eichen, darunter auch etwa 100 majestätische Baumriesen, die noch aus den Gründungsjahren des Gartens zwischen 1834 und 1841 stammen. Erst im vergangenen Sommer musste eine Blutbuche nahe des Wilhelm-Busch-Museums gefällt werden, die einst im Auftrag des Königlichen Hofgärtners Christian Schaumburg gepflanzt worden war. „Wir haben alles getan, um diesen Baum zu retten“, berichtet Amelung. Der Boden wurde erneuert, die Äste erhielten Stützen – doch letztlich mussten die Gärtner aufgeben.

Große Sorgen bereitet ihnen auch die aktuelle Wetterlage. „Es hat in diesem Frühjahr seit gut zehn Wochen nicht mehr richtig geregnet, das ist für die Pflanzen gerade zu Beginn der Vegetationsperiode katastrophal“, sagt Clark. Zwar sei bis Mitte März relativ viel Niederschlag gefallen, doch seitdem habe es keinen nennenswerten Guss mehr gegeben. Im April waren die großen Regenwasserzisternen, die zusammen 347 Kubikmeter fassen, komplett leer. „Das ist hier noch nie passiert“, berichtet Gartenmeister Nandino Baillot. Doch nicht nur der fehlende Niederschlag schwächt die alten Bäume. Auch extreme Schwankungen des Grundwassers setzen ihnen zu. So gab es 2017 außergewöhnlich viel Regen, darauf folgten zwei besonders trockene Jahre. „Das bereitet den Bäumen enormen Stress“, erklärt Clark.

Junger Ersatz für alte Bäume

Die Gärtner kennen den Zustand aller Bäume im 56 Hektar großen Georgengarten genau, weil jeder einzelne in einem digitalen Kataster erfasst ist. Die durch und durch analogen Schäden zeigen Amelung und Clark bei einer Radtour durch die Parkanlage. Allein im Bereich zwischen der Nienburger Straße und der Herrenhäuser Allee (deren 45 Jahre alte Linden in gutem Zustand sind) stoppen die beiden immer wieder, um auf die sichtbaren Schäden an einzelnen Baumgruppen hinzuweisen. Die mittlere von drei etwa 70 Jahre alten Schwarzbirken bietet ein trostloses Bild. Amelung beschönigt nichts: „Sie wird es nicht schaffen.“ Den vier gut 100 Jahre alten Ahornen ein Stück weiter gibt der Experte ebenfalls keine günstige Prognose. In Sichtweite steht bereits Ersatz: Vier junge Vertreter der gleichen Art haben die Gärtner gepflanzt. Die Stämme wurden mit weißem Spezialanstrich versehen, der das Sonnenlicht reflektiert und Temperaturschwankungen ausgleichen soll.

Am Stamm einer amerikanischen Roteiche haben die Gärtner abgeschnittene Äste und Zweige zum Abtransport aufgeschichtet – sogenanntes Totholz, in dem kein Leben mehr steckte. In den vergangenen drei Jahren ist, vermutlich wegen der Wetterbedingungen, rund 30 Prozent mehr Totholz im Georgengarten angefallen. Aus Sicherheitsgründen muss dieses in dem gut frequentierten Park regelmäßig entfernt werden. „Wir haben dafür vier zusätzliche Gärtnerstellen bekommen“, berichtet Clark. Zusammen mit der nötigen technischen Ausstattung liegen die Mehrkosten nun bei 300 .000 Euro im Jahr.

Fällungen lassen sich nicht vermeiden

Irgendwann aber sind die Grenzen erreicht – dann sind so viele Teile des Baumes tot, dass er nicht mehr am Leben erhalten werden kann und die Säge angesetzt werden muss. „Das Drama ist, dass wir nicht wirklich etwas dagegen tun können“, sagt Amelung. Die Bewässerung der Baumriesen mit ihrem gewaltigen Wurzelwerk sei im Georgengarten nicht möglich. So große Wassermengen, wie nötig wären, ließen sich nicht aufbringen. Es wäre der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Ein Mal wöchentlich gewässert werden dagegen die etwa 30 Jungbäume, die jedes Jahr gepflanzt werden, um die Ausfälle im Altbestand auszugleichen.

Für die Gärtner stellt sich allerdings die Frage, welche Arten sie künftig in die Erde setzen sollen. Macht es noch Sinn, wieder Buchen, Ahorn und Eichen zu pflanzen, wenn diese den veränderten Klimabedingungen nicht langfristig standhalten können? „Die Probleme, die wir hier in Herrenhausen haben, betreffen historische Gärten in ganz Deutschland“, betont Clark. Wie akut die Lage ist, zeigt eine im vergangenen Jahr gegründete Initiative, der sich neben den Herrenhäuser Gärten rund 30 Experten aus betroffenen Anlagen und andere Fachleute angeschlossen haben, um Konzepte im Zeichen des Klimawandels zu entwickeln.

Garten-Initiative plant Forschungsprojekte

Die Überlegungen gehen dahin, resistentere Baumarten aus anderen Klimazonen zu pflanzen. Clark nennt Beispiele wie den nordamerikanischen Amberbaum, den japanischen Schnurbaum oder die Gleditschie, die etwa in Asien und Südamerika zu Hause ist. Doch bei den historischen Gärten hat auch der Denkmalschutz Mitspracherecht, weil das Erscheinungsbild erhalten bleiben soll. Nun bereitet die Initiative Anträge für Forschungsprojekte vor, die beim Bund und bei Stiftungen eingereicht werden sollen. Vorgespräche laufen, mit schnellen Lösungen rechnet man nicht. Doch Clark stellt klar: „Wir müssen jetzt etwas tun, es gibt keinen Weg zurück.“

Kaum Schäden im Großen Garten und Berggarten In heißen und trockenen Sommern leiden viele Pflanzen in den Herrenhäuser Gärten. Doch der Große Garten und der Berggarten hätten bisher keinen nachhaltigen Schaden genommen, erklärt Gartendirektor Ronald Clark. Den mehr als 1500 Linden in dem Barockgarten gehe es gut, zumal die Wurzeln das Grundwasser dort gut erreichen können. Auch im Berggarten hielten sich die Trockenheitsschäden in Grenzen – mit Ausnahme der Rhododendren, denen vor allem hohe Temperaturen mit heißen Winden zusetzen. Die Blumenbeete und Rasenflächen im Großen Garten werden besonders intensiv gewässert. Auch die Staudenbereiche und Gehölze im Berggarten erhalten zusätzliches Wasser. Bei extremen Wetterlagen können bis zu zwei Millionen Liter Wasser am Tag aus der Herrenhäuser Graft entnommen werden, die aus der Leine gespeist wird.

Von Juliane Kaune