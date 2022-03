Hannover

Immer mehr hochrangige SPD-Politiker erwarten von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD), die Beziehung zu Russlands Präsident Wladimir Putin zu beenden. Auch seine Ehrenbürgerwürde in seiner Heimatstadt Hannover steht infrage. Diese wurde ihm am 24. Februar 2006 verliehen. Es ist nicht die einzige Würdigung, die dem SPD-Politiker in der Vergangenheit zuteil geworden ist. Ein Überblick:

Für seine wirtschaftsfreundliche China-Politik ist er von der kommunistischen Partei Chinas als alter Freund des chinesischen Volkes honoriert worden.

Im Juni 2000 empfing Gerhard Schröder (v. l.) gemeinsam mit seiner damaligen Frau Doris Schröder-Köpf den seinerzeit amtierenden chinessischen Premier Zhu Rongji und dessen Ehefrau Lao An in seinem Haus in Hannovers Zooviertel. Quelle: Marcus Prell/Archiv

Uni Göttingen, Marmara-Uni Istanbul – die Ehrendoktorwürden des Altkanzlers

Gleich von mehreren Universitäten ist Gerhard Schröder mit Ehrendoktorwürden ausgezeichnet worden. Darunter die Tongji-Universität in Shanghai (2002), die Universität in Sankt Petersburg (2003), die Marmara-Universität Istanbul sowie im selben Jahr von der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät seiner Alma Mater, der Uni Göttingen (2005). Im Jahr 2007 erhielt Schröder gleich drei Ehrendoktorwürden: von der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation, der Damascus University in Syrien sowie der Università degli Studi die Urbino Carlo Bo.

Am 28. Mai 2008 wurde der Bundeskanzler a.D. als korrespondierendes Mitglied der Abteilung für Gesellschaftswissenschaften in die Russische Akademie der Wissenschaften (RAN) gewählt. Gewürdigt wurden Schröders Verdienste um die europäisch-russische Verständigung sowie seine Arbeiten zur Sozialdemokratie.

Schröder ist Ritter des Ordens des Weißen Adlers in Polen

Bedeutende Orden aus dem Inland sind dem Altkanzler verliehen worden: Das Große Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens, das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, die Niedersächsische Landesmedaille. Ebenso Orden im Ausland: Darunter die Auszeichnung als Ritter des Ordens des Weißen Adlers der Republik Polen, der Orden des Marienland-Kreuzes der Republik Estland sowie der Orden Isabellas der Katholischen des Königreichs Spanien.

Auch um den deutschen Fußball hat sich Gerhard Schröder verdient gemacht. Dafür ernannte ihn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am 9. Dezember 2005 zum Ehrenmitglied, unter anderem wegen seiner Verdienste bei der Bewerbung um die WM 2006 in Deutschland. Außerdem ist er Ehrenmitglied bei Borussia Dortmund.

Von Britta Lüers