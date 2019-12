Hannover

Seit Dezember 2016 gilt in Hannover, Langenhagen und weiteren Kommunen in Niedersachsen die Mietpreisbremse, mit der der Gesetzgeber Mieter vor zu starken Mieterhöhungen schützen will. Erstmals hat es jetzt dazu in Hannover einen Prozess gegeben. Dabei fiel dem Richter auf: Weil das Land Formfehler beim Erlass der Verordnung gemacht hat, ist die gesamte Mietpreisbremse in Niedersachsen ungültig. Grund dafür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs ( BGH) aus dem Juli dieses Jahres, mit dem bereits die hessische Mietpreisbremse für ungültig erklärt worden war.

In Hannover der erste Prozess um die Mietpreisbremse

Beim hannoverschen Fall hatte 2018 ein Pärchen eine Wohnung in Linden-Nord gemietet. Die beiden vermuteten, dass der Vermieter die Miete gegenüber den Vormietern um mehr als 10 Prozent angehoben hatte, was wegen der Mietpreisbremse nur bei einer Komplettmodernisierung der Wohnung erlaubt gewesen wäre. Um die nötige Auskunft über die Höhe der Vormiete zu erhalten, schalteten sie über die Internetseite www.wenigermiete.de eine Berliner Agentur ein, die den Vermieter zur Herausgabe der Daten zwingen sollte. Wie kürzlich berichtet, ist das legal, die Agentur behält im Erfolgsfall ein Drittel der zurückgezahlten Miete ein.

Vermieter will Auskunft nicht erteilen

Der Vermieter, ein Privatmann aus der Nordstadt, weigerte sich, die Auskunft zu erteilen, deshalb kam es jetzt zum Prozess. Die strittige Summe beträgt insgesamt nur gut 212 Euro, weil der Vermieter dem Paar im Februar 2019 gekündigt hat. Allerdings haben sich die Prozesskosten bereits auf gut 900 Euro summiert.

„Mieterschutzverordnung nicht wirksam“

Ob der Vermieter verpflichtet ist, die Daten herauszugeben, musste Amtsrichter Martin Stube aber gar nicht entscheiden, weil die gesamte „Niedersächsische Mieterschutzverordnung aus formellen Gründen nicht wirksam erlassen worden“ sei, wie Gerichtssprecherin Catharina Erps sagt. Die Landesregierung sei „ihrer Verpflichtung zur Begründung der Verordnung nicht hinreichend nachgekommen“ ( Amtsgericht Hannover, 514 C 7045/19).

Begründung zu spät veröffentlicht

Tatsächlich ist die Verordnung, aus der sich die Mietpreisbremse ergibt, zwar im Dezember 2016 in Kraft getreten. Die Begründung dazu aber wurde erst im März 2018 veröffentlicht – was die gesamte Verordnung ungültig macht. So hat es im Sommer der BGH im Streit um die hessische Mietpreisbremse ausdrücklich festgelegt (VIII ZR 285/18): Die Begründung muss zwingend zeitgleich mit der Verordnung erlassen werden.

Landesminister haben gewechselt

2016 war Sozialministerin Cornelia Rundt ( SPD) zuständige Landesbauministerin, seit dem Regierungswechsel 2017 ist es Olaf Lies ( SPD). In seinem Ministerium bestätigte Sprecher Matthias Eichler am Donnerstag, dass die Begründung erst im Frühjahr 2018 nachgereicht wurde. Sie sei aber „auf Anfrage jederzeit schon zuvor erhältlich“ gewesen. Das genüge ausdrücklich nicht, urteilte der Bundesgerichtshof im Sommer: Für Vermieter und Mieter müsse nachvollziehbar sein, warum der Gesetzgeber bestimmte Orte zu Gebieten mit besonders angespanntem Wohnungsmarkt erkläre.

Immerhin: Die Lindener Mieter müssen den Rechtsstreit nicht bezahlen – diese Kosten übernimmt die Berliner Agentur.

Info: Hier hat das Land die Mietpreisbremse angeordnet

Die Mietpreisbremse gilt in sogenannten „Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten“. Das sind laut Landesverordnung von 2016 die Städte Hannover, Langenhagen, Buxtehude und Lüneburg, Borkum, Braunschweig, Buchholz in der Nordheide, Göttingen, Leer, Norderney, Oldenburg, Osnabrück, Vechta und Wolfsburg sowie die Inselgemeinden Juist, Wangerooge, Baltrum, Langeoog und Spiekeroog.

