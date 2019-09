Hannover

Hannovers ehemaliger Feuerwehrchef Claus Lange verlangt von der Stadtverwaltung rund 13.000 Euro als Ausgleich für Urlaubstage, die er vor seiner Pensionierung nicht mehr genommen hatte. Die Stadt hat das abgelehnt, jetzt entscheidet das Verwaltungsgericht am 10. Oktober über die Klage des früheren Feuerwehrchefs.

Lange will Ausgleich von 369 Euro pro Urlaubstag

Lange weilt seit Montag, 30. September, offiziell im Ruhestand. Anfang des Jahres beantragte er einen Freizeitausgleich für mehr als 1000 Überstunden. Vom 23. April bis zum Ende seiner Amtszeit am Montag bekam er frei. Lange konnte dadurch seinen Urlaubsanspruch von insgesamt 35 Tagen nicht mehr einlösen. Jetzt fordert er für jeden nicht genommenen Urlaubstag einen Ausgleich von 369 Euro. Der Betrag entspricht seiner Besoldung nach dem Beamtentarif B 2.

Feuerwehrchef zahlte illegale Gehaltsboni zurück

Die Höhe der Gesamtsumme, die Lange jetzt von der Stadt verlangt, gleicht in etwa der Summe der illegalen Gehaltszulagen, die der Feuerwehrchef an die Stadt zurückgezahlt hat. Lange hatte Boni kassiert, die ihm in seiner Besoldungsgruppe nicht zustanden. Im Zuge der Rathausaffäre um illegale Zulagen geriet auch der Feuerwehrchef ins Visier der Staatsanwaltschaft Hannover. Lange zahlte die rund 14.600 Euro jedoch rasch wieder an die Stadt zurück. Eine Anklage gegen ihn wurde nicht erhoben.

Von Andreas Schinkel