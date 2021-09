Hannover

Kevin C. (28) weiß selbst, was der Volksmund für die angemessene Strafe für seine Taten halten würde. „Lebenslanger Führerscheinentzug und wegsperren“, antwortete er Amtsrichter Michael Stüber auf seine Frage. Nun, so ist es am Dienstag nicht gekommen. C. stand wegen Fahrens ohne Führerschein, Körperverletzung, Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung, Sachbeschädigung, Fahren unter Drogeneinfluss und Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen vor Gericht.

„Bis auf das vermeintliche Rennen ist alles geblieben“, erklärte der Richter im Urteil. Dafür wurde der gelernte Kfz-Meister Kevin C. zu einer 16-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Auf seinen Führerschein muss er weitere vier Jahre verzichten.

Mit Tempo 100 Kotflügel an Kotflügel

Was sich am 4. August 2020 in der City abspielte, erinnert an einen Hollywood-Film. Kevin C. fuhr etwa mit Tempo 100 auf der Berliner Allee, neben ihm Hagen R. (25). Eine Polizeistreife sah die beiden auf Höhe der Lavesstraße. Wegen des Verdachts eines illegalen Rennens nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Hagen R. hielt an.

Kevin C. suchte sein Glück in der Flucht. Mit Kokain im Blut ignorierte er rote Ampeln. Er fuhr in die Bödekerstraße. Auf seiner Flucht mussten Fußgänger und Radfahrer zur Seite springen, um ihr Leben zu retten. In der Yorckstraße rammte C. im Gegenverkehr einen Renault Twingo. Die Fahrerin trug ein Schleudertrauma davon und erlitt wie ihr Beifahrer Prellungen.

In der Eilenriede verlor die Polizei den Raser. „Mit unserem Bulli T 6 konnten wir ihm nicht mehr folgen“, sagte ein Polizeioberkommissar (40). Auf dem Rad- und Fußweg mussten sich Spaziergänger vor dem Raser in Sicherheit bringen. Letztendlich setzte er seinen Wagen gegen einen Baum.

Angeklagter war arzneimittelsüchtig

„Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Es tut mir leid“, erklärte der Angeklagte. Dabei hätte er es besser wissen müssen. Seit 2020 hatte er keinen Führerschein mehr – wegen Arzneimittelsucht. „Wegen zu viel Stress auf der Arbeit hatte ich Speed genommen.“ Unter Drogeneinfluss fuhr er auch vergangenes Jahr auf der A 2 bei Garbsen. Er wurde mit 173 Stundenkilometern geblitzt, erlaubt waren 100. Ansonsten stehen noch drei Körperverletzungen und zwei Trunkenheitsfahrten in seinem Vorstrafenregister. Letztere aber aus den Jahren 2011 und 2013.

Hagen R. war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr im Gerichtssaal. Das Verfahren gegen ihn wurde gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 2500 Euro eingestellt. Beide Fahrer kannten sich nicht. Und laut Zeugenaussagen rasten sie nur kurze Zeit nebeneinander her. Das war dem Richter zu wenig, um darin die Verabredung zu einem illegalen Rennen zu erkennen.

„Sie haben ein ordentliches Niveau erreicht“, merkte Richter Stüber ironisch an. Bei der nächsten Verfehlung ginge es ins Gefängnis. Der Anwalt von C., Hermann Schade, war zufrieden mit dem Urteil. Er verzichtete auf Rechtsmittel. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Thomas Nagel