Hannover

Es geht um städtische Anordnungen, Konfliktsituationen und effektive Fahrgassen: Das Verwaltungsgericht Hannover beschäftigt sich seit Mittwochvormittag mit der Frage, ob die Kleefelder Straße im Zooviertel wirklich als Fahrradstraße geeignet ist. Die Stadtverwaltung sagt Ja, ein Anwohner ist anderer Meinung – und reichte 2017 Klage ein. „Viele werden hier von Radlern angepampt“, sagt Klaus-Peter Schmidt-Vogt, der Beschwerdeführer. Früher, als die Kleefelder Straße noch eine ganz gewöhnliche Anwohnerstraße in einer Tempo-30-Zone war, sei alles in Ordnung gewesen.

Immer mehr Konfliktsituationen

Vor sechs Jahren erklärte die Stadt die Straße zur Fahrradstraße, seit 2016 spitzen sich laut Schmidt-Vogt die Streitereien zwischen allen Verkehrsteilnehmern zu. Er bat die Stadt, die Anordnung rückgängig zu machen. „Es gibt auf der einen Seite keinen Fußweg, deshalb sind alle auf der Fahrbahn unterwegs“, sagt der 76-Jährige. Den Höhepunkt der Konflikte gab es im vergangenen November: Damals standen sich eine Radfahrerin und ein Lkw-Fahrer 40 Minuten gegenüber, niemand wollte Platz machen. Die Polizei forderte die Frau schließlich auf, zur Seite zu gehen.

Am Mittwoch um 10.15 Uhr trafen sich nun alle Beteiligten am Michael-Ende-Platz, um von dort aus den kompletten Konfliktbereich bis zur Gneisenaustraße abzuschreiten. Unter den Augen des Vorsitzenden Richters Michael Ufer wurde jede Kleinigkeit mit Metermaß, Zollstock und Diktiergerät festgehalten. Ohne Autos am Rand ist die Kleefelder Straße 4,60 Meter breit, die effektive Fahrgasse zwischen geparkten Wagen und Bordsteinkante beträgt am engsten Punkt jedoch nur drei Meter. „Das ist ein ganz wichtiges Maß“, sagte Ufer am Vormittag. Vor dem Haus des Klägers sind es immerhin 3,45 Meter.

Kleefelder Straße nach Mauerfall halbiert

Bis 1998 war die Kleefelder Straße doppelt so breit, doch dann benötigte die Bahn mehr Platz für ein weiteres Gleis Richtung Berlin. Quelle: Peer Hellerling

„Ich habe kein Feindbild“, sagt Schmidt-Vogt. Er sei selbst seit Jahrzehnten Radfahrer. Ihm gehe es nicht um die Fahrradstraße an sich. Vor 20 Jahren wurde die Fahrbahn der Kleefelder Straße allerdings halbiert, weil die Bahn nach dem Mauerfall ein weiteres Gleis für den Ausbau des Ost-West-Verkehrs brauchte. „Im alten Zustand wäre alles in Ordnung gewesen“, sagt Schmidt-Vogt. Brisanz erhält der Fall dadurch, dass die Kleefelder Straße auch Teil des neuen Radschnellwegs Richtung Lehrte werden soll. Darüber hinaus könnte das Urteil des Verwaltungsgerichts Auswirkungen auf die anderen 22 Fahrradstraßen in Hannover haben – überall werden Autos geduldet.

Gericht verhandelt am Nachmittag weiter

Der ADFC Hannover sieht die jetzige Ausgestaltung wegen der parkenden Autos ebenfalls kritisch. Der Fahrradclub schlägt deshalb vor, auf der anderen Seite Parkbuchten zwischen den Bäumen zu schaffen – doch das ruft wiederum den Verein Freunde der Stadtparkallee auf den Plan. „Das sind seltene Silberlinden“, sagt der Vorsitzende Dirk Mahne. Die Grünstreifen zwischen den Stämmen seien wichtig, „damit das Wurzelwerk ausreichend Platz hat“. Die Stadt will sich bis zum Ausgang des Verfahrens nicht zum Fall äußern. Um 14 Uhr will das Verwaltungsgericht die Zukunft der Kleefelder Straße abschließend klären.

Das sind Hannovers Fahrradstraßen Insgesamt hat die Stadt Hannover 23 Fahrradstraßen ausgewiesen: Adolfstraße Akazienstraße Alte Döhrener Straße Am Grünen Hagen Appelstraße Brehmstraße Bürgermeister-Fink-Straße Edenstraße Flüggestraße/Eichstraße Große Barlinge Kleefelder Straße Kleestraße Kortumstraße Lange Laube Liepmannstraße/Noltestraße Menschingstraße Pfarrlandstraße Schubertstraße Stammestraße Stolzestraße Straßenverbund Kronsberg Umfahrung Parkplatz Maschsee Wiehbergstraße

Von Peer Hellerling