Gericht kippt 2G-plus Regel für Friseure, Fußpflege und andere körpernahe Dienste

Hannover

Friseure, Fußpfleger, Kosmetiker und Tätowierer dürfen ab sofort wieder Ungeimpfte in ihre Räume lassen – müssen aber Hygieneregeln wie das Tragen einer FFP2-Maske vorschreiben. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat einer Klage wegen Ungleichbehandlung stattgegeben und die 2G-plus-Regel für sogenannte körpernahe Dienstleistungen gekippt. Bisher hatte das Land festgelegt, dass nur gegen Covid-19 Geimpfte und von der Krankheit Genesene, die zusätzlich noch einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen, zum Friseur oder zur Fußpflege gehen dürfen.

Zugang für Ungeimpfte „nicht vollständig verschließen“

Als Grund gab das Gericht an, dass Ungeimpfte in diesen Lebensbereichen nicht ausgeschlossen werden dürfen. „Der Zugang zu körpernahen Dienstleistungen, die körperpflegerische Grundbedarfe befriedigten (beispielsweise Friseur und Fußpflege), dürfe derzeit auch für Ungeimpfte nicht vollständig verschlossen werden“, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Schließlich sei die Inzidenzzahl, die das Infektionsgeschehen abbildet, nicht exorbitant hoch.

Die Begründung enthält den Hinweis an das Land, bei körpernahen Dienstleistungen genauer zu differenzieren in solche, die Grundbedürfnisse befriedigen, und andere, die verzichtbar sind, etwa Tätowierungen. Bis zur Neuregelung „gelten die Pflichten zum Tragen einer Maske des Schutzniveaus FFP2 oder Ähnliches, zur Kontaktdatenerhebung und -dokumentation und zur Erstellung und Umsetzung eines Hygienekonzepts“, schreibt das Gericht vor.

2G-plus in Kinos und Theaters bleibt

Weitere Anträge, die 2G-plus-Regel auch für Sportstätten, Theater und Kinos zu kippen, hat das Gericht abgelehnt. „Die Benutzung dieser Anlagen und Einrichtungen sei regelmäßig mit einem signifikant erhöhten Infektionsrisiko verbunden, das sich gerade bei den Ungeimpften auch tatsächlich realisiere“, heiß es zur Begründung. Daher sei es rechtens, Ungeimpfte auszuschließen.

Von Andreas Schinkel