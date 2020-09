Hannover

Das Haus am Schwarzen Bär 7 in Hannover-Linden ist seit Jahren eingerüstet, der Rechtsstreit darum füllt Aktenordner. Ein Aspekt fand am Montag vor dem Amtsgericht seinen Abschluss. Günter G., der Besitzer des Gebäudes, stand wegen versuchter Erpressung vor Gericht, er sollte seinen früheren Anwalt bedroht haben. Doch mit seinem Widerspruch gegen einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover über 400 Euro hatte der Hausbesitzer Erfolg. Das Gericht stellte das Verfahren ein. G. muss nun keine Strafe zahlen. „Er hat eingeräumt, sich möglicherweise im Ton vergriffen zu haben“, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts.

„Die Sache ist ernst“

Anlass für den Streit zwischen G. und seinem Anwalt Harald Mießner waren Honorarforderungen. Mießner stellte nach Angaben des Amtsgerichts eine Forderung über rund 5000 Euro, doch G. erhob Einspruch. Zur Strafanzeige führte eine Ansage G.s auf Mießners Anrufbeantworter am Pfingstwochenende des vergangenen Jahres. Der Hauseigentümer soll seinen langjährigen Anwalt aufgefordert haben, auf das Honorar zu verzichten, ansonsten werde G. Strafanzeige wegen Betrug stellen. Dabei seien, wie Mießner berichtet, Sätze gefallen wie: „Die Sache ist ernst.“

Anzeige

„Möglicherweise falsch ausgedrückt“

Vor dem Amtsgericht sollten der Anwalt und eine Mitarbeiterin der Kanzlei ursprünglich als Zeugen gehört werden. Doch dazu kam es nicht. Schon wenige Minuten nach Prozessbeginn hatten sich Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Richter auf die Einstellung nach Paragraf 153 der Strafprozessordnung – „geringe Schuld“ – geeinigt. „Es wurde nicht festgestellt, dass er sich strafbar gemacht hat“, hebt G.s Anwalt Dimitrios Kotios hervor. Um auf einen Freispruch hinzuwirken, hätte man die Zeugen hören müssen; so sei das Verfahren verkürzt worden. Gleich zu Anfang hatte der Verteidiger vor Gericht betont, dass sich der Hausbesitzer auf dem Anrufbeantworter „möglicherweise falsch ausgedrückt“ habe, sodass dessen ehemaliger Anwalt die Ansage „möglicherweise falsch aufgefasst“ habe.

Weitere HAZ+ Artikel

Geld für die Sanierung des Hauses fehlt weiter

Keinen direkten Einfluss hat die Gerichtsentscheidung auf das Haus am Schwarzen Bär. Die Stadtverwaltung hat das denkmalgeschützte Gebäude schon 2013 einrüsten lassen, weil Steinbrocken von der Fassade auf den Gehweg gestürzt waren, der Vermieter aber keine Maßnahmen zur Sicherung vornahm. Der Eigentümer weigert sich, das Wohn- und Geschäftshaus in Linden zu sanieren. Als die Stadt es deshalb im vergangenen Jahr unter Zwangsverwaltung stellte, erhob er – vergeblich – Einspruch. Da das Geld für die Sanierung weiter fehlt, müssen die Mieter noch immer hinter den Planen und Fangnetzen des Gerüsts leben. Mehrere Geschäfte in dem Gebäude, die von der Straße aus nicht mehr zu sehen waren, haben dichtgemacht.

Von Gabriele Schulte