Im Schwurgerichtsprozess um den Sturz aus dem Fenster des Dormero-Hotels in der Südstadt hat jetzt das Opfer als Zeugin ausgesagt. Die 23-Jährige in Jeans und Sneakern kam auf Krücken ins Gericht. Viele ihrer zahlreichen Verletzungen werden sie lebenslang beeinträchtigen. Vier Stunden lang stand die junge Frau Rede und Antwort. Dabei war sie teils selbstbewusst und gefasst, teils unter Tränen – und immer mit emotionaler Unterstützung durch eine Vertreterin des Opferschutzvereins Weißer Ring sowie ihres Kuschelteddys.

Richter Stefan Joseph, der zum Teil bohrender nachfragte als der Anwalt des Angeklagten, wollte von der Zeugin den Verlauf des folgenschweren Abends erfahren. Und er wollte die Vorgeschichte der noch kurzen Beziehung zu Rico K. erfahren, der als Koch im Dormero-Hotel arbeitete und das verhängnisvolle Zimmer Nummer 457 im vierten Stock bewohnte.

Demnach ist sie dem Angeklagten, der wegen versuchtem Totschlags vor Gericht steht, in der Silvesternacht nähergekommen. „In den ersten Wochen war auch alles schön“, sagte sie. Schon bald habe Rico K., der nach Aussagen der 23-Jährigen regelmäßig Drogen konsumierte, sich allerdings als eifersüchtiger Aufpasser erwiesen, der Handy und Tagesablauf seiner Freundin akribisch kontrollierte. „Das hat sich schnell falsch angefühlt, und ich habe mich überwacht gefühlt.“

„Sollte ich schreien, werde er mir ein Lächeln ins Gesicht schnitzen, hat er gedroht“, sagte das Opfer über Rico K. Quelle: Kathrin Kutter

Rico K. ist „ausgerastet“

In der Nacht vor dem Fenstersturz hat sich das Paar im Hotelzimmer darüber und über gemeinsame Zukunftspläne gestritten. „Ich habe dann meine Schuhe angezogen und gesagt, dass ich das so nicht mehr will“, sagt die 23-Jährige. Da sei Rico K. „ausgerastet“, habe sie zunächst geohrfeigt, sie dann auf das Bett geworfen und ihre Arme mit seinen Knien fixiert. Auch habe er sie mehrmals in den Bauch getreten und ihren Kopf auf den Waschtisch im Badezimmer geschlagen. „Sollte ich schreien, werde er mir ein Lächeln ins Gesicht schnitzen, hat er gedroht.“ Auch damit, dass ihr Weg aus dem Zimmer nur über das Fenster führe.

Unter Tränen berichtete die 23-Jährige dann von drei Angriffen, bei denen sie zum Fenster und schließlich auch auf das Fensterbrett geschoben worden sei. „Ich bin definitiv nicht freiwillig zum Fenster gegangen.“ Zweimal habe sich sich noch gegen den Rahmen stemmen können. In Todesangst habe sie Rico K. auf dessen Verlangen um ihr Leben angebettelt, worauf er sie wieder in das Zimmer gezogen habe. Erst beim dritten Mal habe er ihr dann den Arm in Höhe des Ellenbogens weggeschlagen, sodass sie den Halt verlor und hinunterstürzte.

Acht Stunden voller Gewalt

„Ich hatte Todesangst, deshalb habe ich auch den Ersthelfern zunächst gesagt, ich bin gesprungen. Aber schon dem ersten Uniformierten habe ich gesagt, dass ich gestoßen worden bin.“ Schließlich habe Rico K. zuvor gedroht ihrer Familie oder ihren Pferden etwas anzutun, sollte sie ihn beschuldigen. Nicht jede Aussage der 23-Jährigen deckt sich mit den polizeilichen Vernehmungsprotokollen, die nach den Operationen in der Klinik aufgenommen wurden. „Ich kann nur sagen, woran ich mich jetzt erinnere.“

Der Anwalt von Rico K. wollte zudem wissen, ob die junge Frau den Zeitrahmen der Nacht genau einordnen könne, schließlich sei das Paar gegen Mitternacht im Hotel eingetroffen, der Sturz aber erst gegen 7.30 Uhr morgens gewesen – eine lange Zeit. Die Zeugin war wieder sehr gefasst. „Ja, eine lange Zeit. Um genau zu sagen, etwa acht Stunden, in denen mich Herr K. fast zu Tode geprügelt, gequält und versucht hat, mich umzubringen.“

Von Susanna Bauch